Il nuovo gioco di Santa Monica potrebbe avere un setting fantasy

Stando ad un annuncio di lavoro postato da SIE Santa Monica Studios, il nuovo gioco della compagnia potrebbe avere un setting fantasy

Se possedete una console Sony di sicuro conoscerete Santa Monica Studios, la software house che da anni porta avanti la violenta storia di Kratos. Con l’uscita del loro ultimo God of War per PS4, la compagnia è diventata a mani basse una delle più amate dai videogiocatori.

Adesso tantissimi giocatori sono in trepidante attesa dell’uscita di God of War: Ragnarok per PS5, ma nel mentre sembra che la software house stia lavorando anche ad un altro misterioso progetto. Per il momento non si sa nulla su questo nuovo gioco ma, stando ad un recente annuncio di lavoro postato da Santa Monica Studios, sembra che potrebbe avere un’ambientazione fantasy.

Santa Monica sta per creare un nuovo mondo fantasy classico?

Nell’ultimo annuncio di lavoro che ha pubblicato, SIE Santa Monica Studios ha dichiarato di essere alla ricerca di un Senior Character Concept Artist. Fin qui non c’è nulla di strano, ma nell’offerta lavorativa è specificato che il candidato debba essere in grado di creare dei personaggi adatti ad un setting fantasy.

Per il momento Santa Monica non ha dichiarato nulla su questo nuovo gioco. Tutte le nostre informazioni arrivano dai vari annunci lavorativi che sembrano puntare ad un action RPG fantasy. Al momento però il titolo è ancora nelle prime fasi di sviluppo, quindi potrebbe cambiare direzione da un momento all’altro. Però, nonostante esista la possibilità di un cambiamento radicale, una volta deciso il setting di un progetto è difficile che una compagnia decida di modificarlo all’improvviso.

