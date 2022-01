Disponibili nuovi colori per i controller DualSense

PlayStation ha svelato i nuovi colori per i DualSense, i controller di PS5. Tutti i colori svelati sono già disponibili per l’acquisto nei vari store

Questi fantastici nuovi colori per i DualSense, Nova Pink, Starlight Blue e Galactic Purple, contribuiscono a personalizzare ancora di più la propria postazione. Sony fino ad ora è stata molto conservativa nel far uscire colorazioni differenti per i nuovi hardware, console in primis. Tuttavia ora, come già accade da tempo per la concorrenza, anche PlayStation può godere di periferiche che danno un tocco di eleganza in più.

Sony ha reso disponibili diversi nuovi colori per i controller DualSense

Nonostante le difficoltà di reperibilità di PS5, Sony guarda comunque a chi ha già acquistato ed è in possesso dell’agognata console. Dopo l’uscita delle cover per le console nei colori Midnight Black, Cosmic Red, Nova Pink, Starlight Blue e Galactic Purple, adesso tocca ai nuovi controller DualSense avere dei nuovi colori da abbinare alle relative console. Questi sono già disponibili da ora. Potete trovare queste nuove varianti sia nello store online PlayStation Direct, che ovviamente su tutti i principali store di elettronica italiani.

Il prezzo ufficiale per acquistarli è di 75 euro. Considerato che il prezzo di un DualSense base è di 70 euro, la differenza di prezzo è ampiamente giustificabile. Finalmente anche la next gen Sony si carica di emozioni e personalità tingendosi dei colori Nova Pink, Starlight Blue e Galactic Purple ispirati alle galassie. Difatti, alla sua uscita, PS5 è stata venduta solo nella colorazione bianca. Ricordiamo che dall’altra parte, Xbox aveva già dato il via a un programma di personalizzazione del proprio pad tramite i servizi nel sito Xbox Design Lab.

