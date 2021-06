now.gg presenta PaaS: la rivoluzione del gaming su mobile!

Tramite comunicato stampa, now.gg ha presentato la piattaforma cloud mobile PaaS pensata per gli sviluppatori di videogiochi e che vuole rivoluzionare il mercato del gaming su mobile

Il gaming su dispositivi mobile, che fino a qualche anno fa era relegato giusto ai solitari e poche altre opzioni di divertimento, si è andato nel corso degli ultimi anni arricchendo di alternative anche piuttosto valide. Tantissime sono le aziende che hanno annunciato e si stanno preparando a portare titoli di un certo calibro su mobile, basti pensare a Sony o Activision. E giusto poche ore fa, tramite comunicato stampa, now.gg ha presentato la sua nuova piattaforma cloud mobile Platform-as-a-Service (PaaS), pensata principalmente per gli sviluppatori di videogiochi per dispositivi mobile di tutto il mondo. La piattaforma intende cambiare drasticamente la portata, il potenziale e il modello di business per i developers, consentendo soluzioni di accessibilità, condivisione e monetizzazione.

La piattaforma è già utilizzata da sviluppatori di videogiochi importanti, come Perfect World, PerBlue e Lilith Games. Attraverso PaaS i developer potranno offrire agli utenti la stessa grafica e le stesse prestazioni indipendentemente dal dispositivo utilizzato, dal sistema operativo o da altri limiti imposti dalla localizzazione geografica. Potremo quindi giocare su qualsiasi dispositivo, con qualsiasi sistema operativo, condividere giochi ed effettuare acquisti in-game attraverso canali di pagamento che già si possiedono. Questo perché, ovviamente, non tutti si possono permettere telefoni o dispositivi mobile di fascia medio-alta per la fruizione di titoli più complessi. Limiti che possono ampiamente essere superati grazie a now.gg. I giochi saranno disponibili e condivisibili attraverso il semplice click di un link, senza download o installazioni.

now.gg e la rivoluzione del gaming su mobile: il cloud che facilita anche gli sviluppatori

Per quel che riguarda gli sviluppatori, invece, sarà possibile monetizzare senza il vincolo delle carte di credito, ma esclusivamente con l’utilizzo di portafogli digitali, criptovalute o ricariche di gioco. In questo modo sarà molto più semplice attirare nuovi utenti e aumentare i margini di guadagno. Il CEO di now.gg, Rosen Sharma, ha dichiarato nel comunicato stampa:

Now.gg consente agli sviluppatori di giochi per dispositivi mobili di acquisire un intero spettro di nuovi utenti che altrimenti sarebbero stati limitati dalle specifiche dei dispositivi e dell’app store. Il cloud mobile democratizza l’accesso ai giochi mobile, rimuovendo dall’esperienza di un nuovo gioco tutti i possibili attriti e le problematiche dovute ai requisiti del dispositivo. Questo apre una nuova era senza precedenti che dà la possibilità agli sviluppatori di giochi di acquisire un altro miliardo di giocatori su dispositivi mobili. La prossima generazione di giochi per dispositivi mobili è arrivata. Rosen Sharma

Questa nuova opzione presentata da now.gg nel campo del cloud gaming per mobile sembra promettere grandi cose, specialmente per chi non è provvisto di dispositivi adatti alla fruizione dei videogiochi più complessi. Staremo a vedere come il mercato reagirà a questa novità! Voi che cosa ne pensate? Siete fruitori di questo tipologia di mercato? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!