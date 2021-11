Nobody Saves the World: trapelata la demo sul Microsoft Store

Tra non molto tempo si svolgerà il The Game Awards Festival, e per l’occasione i giocatori di tutto il mondo potranno provare tantissime demo di nuovi giochi in anteprima: per l’appunto, pare che sul Microsoft Store sia trapelata la demo di un titolo che potrebbe apparire nel festival, ovvero Nobody Saves the World

Il The Game Awards Festival è una tradizione ormai annuale, riconfermata anche per quest’anno, grazie alla quale giocatori di tutto il mondo possono provare demo di titoli in uscita in anteprima. Tra tutti i titoli confermati per l’edizione di quest’anno, pare che alcuni non sono stati ancora confermati: è forse il caso anche di Nobody Saves the World, il nuovo titolo di DrinkBox Studios (già autori del famoso Guacamelee!), di cui è trapelata di recente una demo sul Microsoft Store la cui uscita coincide con l’inizio del festival.

Nobody Saves the World: tutto quello che sappiamo sulla demo del Microsoft Store

La pagina della demo sul Microsoft Store è molto chiara a riguardo, e lascia quindi poco spazio alle interpretazioni: il gioco viene denominato come “Nobody Saves the World – TGA21Demo”, e sarà giocabile su Xbox One e Xbox Series X|S a partire dal 3 dicembre 2021, data che potrebbe benissimo coincidere con quella dell’inizio del The Game Awards Festival. Non ci sono molte altre informazioni significative sulla pagina, tranne che i requisiti per la versione PC saranno con 1GB di RAM per le minime e 2GB di RAM per le consigliate.

Per chi non ne fosse al corrente, Nobody Saves the World è un dungeon crawler a generazione procedurale in cui prenderemo i panni di Nessuno che assumerà diverse forme per sconfiggere la Calamità. Man mano che i giocatori completeranno le missioni e saliranno di livello, potranno sbloccare nuove forme e abilità, con la possibilità di abbinarle e mescolarle assieme. Questo porterà ad interessanti partite in modalità coop, almeno in base a quello che è stato mostrato nell’ultimo trailer di gioco.

Per rimanere aggiornati su Nobody Saves the World e su tutte le notizie più importanti del mondo videoludico, restate sintonizzati sulle pagine di tuttoteK. Se invece preferite comprare chiavi di gioco a prezzi scontati, potete farlo tramite il nostro link a Instant Gaming.