No More Heroes 3: disponibile il nuovo esageratissimo trailer di gameplay!

No More Heroes 3 torna a mostrarsi in tutto il suo singolarissimo stile nel nuovo trailer di gameplay che vi mostriamo in quest’articolo

No More Heroes 3 si preannuncia come l’uscita più singolare della serie fino ad oggi (il che è un particolare che la dice lunga a dire la verità) potete giudicarlo voi stessi dando anche solo una brevissima occhiata al trailer di gameplay che vi proponiamo nel player qui in basso in quest’articolo. Travis Touchdown affronterà supereroi alieni super potenti nel gioco, e il trailer suddetto fornisce una breve introduzione su ciascuno di essi e su alcuni dei loro tratti e poteri che li definiscono. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

No More Heroes 3: il trailer di gameplay è incentrato sui temibili antagonisti

Il malvagio principe FU fungerà da antagonista principale, ma per arrivare a lui, Travis dovrà farsi strada attraverso i suoi nove assassini alieni superpotenti e scalare le classifiche dei supereroi galattici. Questi includono il commerciante di minerali spaziali Gold Joe, il rapitore alieno Black Night Direction, il ladro di ricordi Vanishing Point, la Velvet Chair Girl, la principessa del mondo oscuro Midori Midorikawa e altri ancora. Nel nuovo trailer di gameplay vengono mostrati anche alcuni frammenti di No More Heroes 3, che vi permettono di avere un’assaggio in anteprima dei combattimenti e molte altre attività. Date un’occhiata qui sotto.

No More Heroes 3 verrà lanciato in esclusiva per Nintendo Switch il 27 agosto. In passato abbiamo avuto modo di recensire il primo capitolo di questa peculiarissima saga di videodiochi assegnando al titolo il voto di 8,5 e mettendo in risalto la visione audace e priva di compromessi dello stesso così come anche il gameplay e la narrazione perfettamente orchestrati (maggiori dettagli al riguardo qui). Non abbiamo apprezzato di meno (anzi) il secondo capitolo sempre su Switch definendolo, in questa recensione, sempre stiloso e ancora più funzionale.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito.