No More Heroes 3: svelato il peso che occuperà su Nintendo Switch

Svelato il peso che No More Heroes 3 occuperà su Switch

Manca ormai poco all’arrivo di No More Heroes 3, il terzo capitolo della serie creata dal visionario game designer Goichi Suda, conosciuto anche con il soprannome di Suda 51 e il suo studio Grasshopper Manufatcure. Finalmente è stato svelato il peso che No More Heroes 3 occuperà su Nintendo Switch, infatti il titolo sarà un’esclusiva per la console Nintendo, che di recente ha anche visto la riedizione dei primi due capitoli in una versione rimasterizzata proprio per Switch.

Ecco quanto peso occuperà No More Heroes 3 sulla vostra Nintendo Switch

Recentemente la pagina di No More Heroes 3 sul Nintendo eShop di Switch è stata aggiornata rivelando il peso che il nuovo titolo occuperà sulla console. Ci vorranno 6.8 GB di spazio libero per poter scaricare e giocare alla terza avventura dedicata a Travis Touchdown. Nella pagina sono visibili anche nuovi screenshot che ci mostrano alcune scene di combattimento contro diversi nemici.

Il terzo No More Heroes avrà una struttura simile ai precedenti, secondo quanto visto finora. Travis Touchdown è un assassino che nei precedenti capitoli scalava la classifica dei migliori killer sconfiggendo uno dopo l’altro i colleghi che lo precedevano. Il titolo si basa su spettacolari boss battle e una storia molto sopra le righe e piena di umorismo. In questo terzo capitolo Travis dovrà vedersela contro nemici alieni portando la battaglia in scala galattica, sempre però utilizzando la sua fidata Beam Katana. Il gioco uscirà su Switch il prossimo 27 agosto.

