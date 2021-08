No More Heroes 3: mostrati trenta minuti di gameplay

Tremendo, tonto e tanto, tanto ignorante: Travis Touchdown ci terrà compagnia per trenta minuti di gameplay inedito da No More Heroes 3

Ridendo e scherzando (o “ridendo e sterminando”, visto il gioco in questione) siamo riusciti a tirare anche quest’anno fino al mese di agosto: sebbene ci avrebbe fatto piacere avere quest’assaggino un po’ prima, abbiamo trenta minuti di gameplay da No More Heroes 3 da mostrare. Stavolta gli antagonisti saranno nientemeno che gli alieni (ci suona familiare…), ma la verve satirica con cui il titolo di Goichi Suda ha sfidato le convenzioni del genere non mancherà. Qualche piccola briciola il gioco ce l’ha già offerta fino ad ora, ma stavolta siamo finalmente arrivati all’antipasto: buon appetito!

Il gameplay degli youtuber nipponici: ecco a voi No More Heroes 3

Un programma YouTube giapponese ha avuto modo di provare una demo di No More Heroes 3, ma vista la barriera linguistica ci auguriamo davvero che siate qui solo per il gameplay. Ciononostante, abbiamo pensato di includere qui sotto il video per offrire anche a voi una sbirciatina al titolo in azione. Non si tratta esclusivamente di materiale inedito, ma qualunque cosa abbiate visto fino ad ora è inserita nel suo contesto originario. Tra pochissime settimane il gioco sarà qui, e se contate di farlo vostro vi consigliamo già da ora di iniziare a liberare i sette gigabyte necessari. Vi lasciamo al video.

Qualora vogliate un’idea dei temi di questa interpretazione all’orientale dell’America scorretta di Grand Theft Auto, abbiamo non solo una buona notizia per voi, ma due. Abbiamo infatti recensito entrambe le precedenti avventure di Travis Touchdown, partendo dal debutto dell’otaku più violento del mondo videoludico con il primo capitolo. Se invece già sapete cosa ha deciso di fare Travis della sua vita (costume Mii a parte) ma non siete al corrente di ciò che gli sia successo prima di questo episodio… vi mancherebbe comunque Travis Strikes Again, ma abbiamo recensito anche il secondo gioco.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate del ritorno di Travis? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.