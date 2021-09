Nintendo Switch: taglio di prezzo ufficiale per il modello di base

Una notizia che si incastra meglio dei Joy-Con nei carrelli: il taglio di prezzo di Nintendo Switch è realtà, in vista del modello OLED

Difficilmente di lunedì arrivano notizie migliori di un taglio di prezzo per un medium costoso come quello videoludico, ma il modello base di Nintendo Switch ha pensato bene di allietare i portafogli di chi non ne ha ancora preso uno. D’altronde, i giocatori con il pallino del risparmio sono tra i più pazienti, e oggi la Grande N li ha premiati confermando un rumor risalente alle scorse ore. E sebbene di solito casi come questo sono un preludio a una sostituzione totale del vecchio hardware da parte del nuovo, questo potrebbe essere il momento più adatto per convincere gli indecisi.

Per il taglio di prezzo di Nintendo Switch… olè, olè, OLED!

Non è che la decisione di apportare un taglio di prezzo a Nintendo Switch sia così sorprendente, dopotutto. Ricordiamo infatti che il prossimo mese, insieme all’attesissimo Metroid Dread, farà il suo debutto sugli scaffali anche una revisione della console ibrida. Quest’ultima sarà dotata di uno schermo OLED, e abbiamo riassunto un paio di mesi fa tutti i benefici comportati dalla nuova tecnologia. Fino all’annuncio ufficiale, però, nonostante la plausibilità il rumor era avvolto da uno strato di dubbio. Non più: il colosso di Kyoto ha confermato che l’Europa sarà il primo territorio a godere di uno sconto permanente.

Looks like the Nintendo Switch price cut is official and has rolled out in the UK today. As of this morning, consoles are now down the £259 across multiple retailers, including the My Nintendo Store. pic.twitter.com/k6YQ9U8toG — Pixelpar (@pixelpar) September 13, 2021

Quello del leaker Pixelpar è solo uno di tantissimi tweet che hanno riportato la notizia per primi. Nonostante il prezzo in sterline del post, lo sconto vale anche per noi: ai nuovi acquirenti verranno scuciti sessanta euro in meno. A fronte dei 329,99€ (330, in altre parole) iniziali, infatti, il nuovo prezzo prevede la meno esosa somma di 269,99€ (270). Caso vuole che la differenza equivalga esattamente al prezzo medio di un gioco per la console. Potrebbe trattarsi benissimo del momento migliore per entrare nel mondo della Grande N. E questo vale soprattutto per gli eterni indecisi!

