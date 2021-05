Nintendo Switch: rumor su un nuovo modello in uscita nel 2021

Continuano ad circolare in rete rumor su di un presunto nuovo modello di Nintendo Switch, migliorato e più performante, che forse verrà presentato in questo 2021.

È da tanti mesi ormai che si susseguono vari rumor, riportati dalle fonti più disparate, sulla presentazione di un upgrade dell’attuale Nintendo Switch. Un recente rapporto di Bloomberg ha nuovamente rafforzato questi rumor, affermando che è in arrivo in questo 2021 un nuovo modello di Nintendo Switch. Il rapporto è abbastanza minuzioso, e contiene vari dettagli che lo rendono per lo meno verosimile: di seguito lo analizzeremo, per vedere nello specifico di cosa si tratta.

Secondo il rumor, questo nuovo modello di Nintendo Switch arriverà quindi nel 2021?

Secondo Bloomberg, questo upgrade di Switch potrebbe essere rilasciato nei negozi attorno a settembre/ottobre, e il suo prezzo sarà più alto di 300$ (o, presumibilmente, maggiore di 300€ per il mercato eurpeo). Tale modello potrebbe essere annunciato addirittura prima dell’E3 2021, così da permettere ai publisher di mostrare i loro titoli per la nuova console durante la conferenza vera e propria. Un altro rumor riguardante il nuovo modello di Switch del 2o21, è che il modello ibrido attualmente in vendita potrebbe essere progressivamente tolto dal mercato, di fatto eseguendo una sostituzione con il nuovo upgrade: rimarrebbe quindi solo come alternativa economica la Switch Lite.

Yes, Bloomberg's report was accurate.

New screen, upgraded chips.

Aiming for Sept – Oct release.

An announcement is imminent. We might be getting news sooner than we thought. — Emily Rogers (@ArcadeGirl64) May 27, 2021

L’insider Emily Rogers ha confermato su Twitter che il rapporto di Bloomberg è accurato, soprattutto riguardo alla finestra di lancio della nuova versione. Parlando inoltre di giochi in uscita quest’anno, sempre Rogers ha affermato, insieme al nuovo modello imminente, di essere sicura di vedere un nuovo gioco di Metroid per quest’anno (in particolare potrebbe riferirsi al presunto Metroid 2D sviluppato da MercurySteam).

Se volete rimanere aggiornati sulle prossime novità legate alla grande N e su tutte le notizie più importanti del settore videoludico, restate sintonizzati sulle pagine di tuttoteK. Se invece preferite comprare chiavi di gioco a prezzi scontati, potete farlo tramite il nostro link a Instant Gaming.