Nintendo Switch Pro: un nuovo leak per un reveal a inizio giugno

Un nuovo leak sembra suggerire nuovamente un reveal pre-E3 di Nintendo Switch Pro, stavolta apparentemente “previsto” per inizio giugno

Abbiamo parlato di recente, tramite un articolo legato allo scivolone di Amazon Mexico, del leak che dava per scontato un reveal di Nintendo Switch Pro prima dell’E3 di giugno. Così non è stato, almeno per quanto riguardava la presunta presentazione della Grande N a fine maggio. Nonostante ciò, a quanto pare i rumor sono tornati alla carica: stavolta, stando a CentroLeaks, a mezzanotte del 4 del mese (si parla di dopodomani) dovremmo avere novità, ma senza specificare il fuso orario. Un retailer, infatti, sarebbe in procinto di aggiungere il presunto nuovo modello al proprio catalogo online.

Nintendo Switch Pro, un altro leak per l’idraulico: reveal il 4 giugno?

Il leak che riportiamo qui sotto allude a come un retailer non meglio specificato sia in procinto di aggiungere dell’hardware “legato a Nintendo Switch” (che si tratti del modello Pro o meno) il 4 giugno a mezzanotte in punto. Non ci sono altri dettagli, ma CentroLeaks questo lo ammette candidamente. Non solo: il post successivo si conclude aggiungendo solo che si tratti di una filiale non-statunitense di una catena nordamericana, ma senza condividere le schermate interessate. Il “lol” a fine tweet, in assenza di ulteriori prove, ha suscitato una viva ondata di sarcasmo tra le risposte.

Also worth noting that this specific listing is a non-US listing from an US retailer. That should give you a hint what retailer it is lol — Centro LEAKS (@CentroLeaks) June 2, 2021

Non pochi altri utenti di Twitter hanno infatti menzionato, tra ilarità e stanchezza, quanto si tratti ormai perlopiù di “tirare a indovinare”. Sappiamo bene che i leak si sono anche tradotti in qualcosa di concreto in passato, come le voci che circondavano Super Mario 3D All-Stars; tuttavia, pure in questo caso dobbiamo riconoscere che ci sono voluti mesi prima dell’annuncio ufficiale di questa raccolta. Al momento, la Grande N continua a tacere sui suoi piani per l’E3, quindi a questo punto tanto vale attendere che sia il colosso di Kyoto stesso a scoprire le carte nel suo eterno poker.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate, nel pieno della cautela, di questo possibile leak? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.