Nintendo Switch OLED in sconto su Mediaworld!

Il modello OLED di Nintendo Switch è attualmente in sconto sullo store online di Mediaworld. Scopriamo i dettagli in questa news

Lanciata per la prima volta nel 2017, la piccola ibrida del colosso di Kyoto è stata un interessante e riuscitissimo esperimento per coniugare in un solo dispositivo sia il gaming casalingo che quello in portabilità. Ad oggi la console ha riscosso un enorme successo di vendite, superando anche PS4, ed ottenendo anche due restyling: il primo, denominato Lite, è pensato esclusivamente per il gioco in portabilità (eliminando la possibilità di collegarsi alla TV), mentre il secondo mantiene tutte le caratteristiche hardware, ma aggiunge alcune interessanti migliorie, tra le quali uno schermo qualitativamente migliore. Proprio quest’ultimo modello di Nintendo Switch dotato di schermo con tecnologia OLED è ora disponibile in sconto su Mediaworld.

Mediaworld offre uno sconto su Nintendo Switch OLED

Per la gioia di tutti coloro che desiderano acquistare Nintendo Switch e vogliono optare per il modello OLED, Mediaworld propone un interessante sconto dell’8,85% sul prezzo di listino di quest’ultima. Considerando quanto di rado i prodotti della Grande N calino di prezzo, questa potrebbe essere un’interessante occasione per portarvi a casa l’ultimo modello di questa console, ad un prezzo più basso.

Se siete interessati ad approfittare di una di queste offerte trovate qui sotto i link per effettuare l’acquisto. Sebbene l’acquisto sia limitato ad un solo pezzo per cliente vi consigliamo comunque di affrettarvi per non rischiare che le scorte si esauriscano:

Cosa ne pensate? Approfitterete di queste offerte, magari per prepararvi in vista dell’attesissimo The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom (trovate qui l’incipit del gioco svelato ufficialmente)? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sintonizzati su tuttotek.it per tutte le news dedicate al mondo dei videogiochi.