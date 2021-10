Nintendo Switch OLED: il nuovo dock supporterebbe il 4K

Nonostante le continue negazioni, Nintendo Switch OLED potrebbe essere in futuro la tanto vociferata console next-gen, grazie al suo nuovo dock

Tra le voci di corridoio diffuse in questi ultimi giorni, girava ancora la notizia inerente un kit di Nintendo Switch che fosse in grado di supportare il 4K, e che sia attualmente stata distribuita ad almeno undici studi sviluppatori di videogiochi, che già la stavano utilizzando per lavorare a nuovi titoli. Questo era secondo un articolo di Bloomberg, che è stato prontamente smentito da Nintendo, negando categoricamente l’esistenza di nuovi modelli direzionati al 4K, ribadendo che l’unica console avanzata che vedrà un’uscita futura sarà il nuovo Nintendo Switch OLED con dock annesso.

Nintendo Switch OLED, il dock che cela il 4K

Anche a settembre 2020, prima della rivelazione del nuovo Nintendo Switch OLED, ci furono un sacco di speculazioni riguardo un possibile modello che avrebbe consentito il supporto al 4K, con la cosiddetta “Switch Pro”. Switch Pro che fu poi rivelata essere appunto la versione OLED. Questi rumor sono sempre stati supportati da varie prove alquanto sospette, come il possibile aggiornamento che avrebbe subito l’hardware del dock piuttosto che lo schermo dello Switch, inserendo in esso un chip per l’elevata risoluzione di 4K; ed è qui che le nuove notizie ed indiscrezioni iniziano a pesare: ricordiamo infatti che la console Nintendo Switch OLED arriverà con un nuovissimo dock, acquistabile anche separatamente dallo schermo.

Nel dock, secondo un’analisi effettuata dallo YouTuber Nintendo Prime, che ha proceduto a smontarla rivelandone i componenti, sarebbe presente una porta HDMI 2.0, con cavo incluso: ciò sta a significare che questo sarà lo strumento che renderà la Switch OLED in grado di produrre immagini ad una risoluzione 4K, con 60 frame al secondo. Eppure, lo schermo OLED in sé non sarebbe compatibile con questa risoluzione, possedendo una porta HDMI 1.4. Ricordiamo come Bloomberg abbia avuto ragione riguardo il lancio autunnale, il prezzo maggiorato ed il display OLED, mentre Nintendo rimane ancora in una posizione alquanto ferma sulla faccenda. Nintendo Switch OLED uscirà l’8 ottobre 2021, ed è già disponibile al preordine.

