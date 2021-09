Nintendo Switch: nuovo controller svelato in settimana?

In rete stanno prendendo piede alcuni rumor, secondo i quali, in settimana potrebbe essere svelato ufficialmente un nuovo controller per Nintendo Switch

A dare credito alle informazioni che si stanno affollando sul web, pare proprio che Nintendo sia in procinto di annunciare un nuovo controller diretto alla sua fortunatissima Switch. A lanciare i primi indizi ci ha pensato, qualche giorno fa, VGC, che aveva riportato all’attenzione un documento depositato dalla stessa compagnia di Kyoto, all’interno del quale si faceva, per l’appunto, riferimento ad un nuovo controller. Il tutto era stato prontamente reso pubblico, salvo poi essere rimosso poco tempo dopo. Che si tratti, comunque, di una indiretta conferma?

Nintendo Switch si appresta a ricevere un nuovo controller?

Sicuramente vale la pena constatare come ai documenti in questione, compresi gli screenshot e tutti i dettagli più importanti relativi alla periferica in questione, vedranno il loro accordo di riservatezza scadere proprio questo venerdì. Pertanto non è da escludere che Nintendo possa scoprire le proprie carte in via ufficiale proprio in chiusura di settimana, più precisamente in data 24 Settembre.

Questo potrebbe fare il paio con i rumor che vedono la compagnia tenere un Direct proprio nel mese di Settembre, un’ipotesi non da escludere, visto che Nintendo ha generalmente tenuto uno dei suoi eventi proprio in questo periodo dell’anno. Tra i leak relativi abbiamo anche quelli secondo i quali i giochi per Game Boy saranno aggiunti all’offerta online della casa di Kyoto, il che potrebbe essere un ipotetico indizio in merito alla natura del controller in questione: in passato, in occasione del rilascio dei titoli NES e SNES, Nintendo aveva distribuito dei Joy-Con dedicati, quindi non è da escludere anche questa eventualità.

Ovviamente noi di tuttoteK non mancheremo di tenervi aggiornati sulla vicenda, pertanto vi invitiamo a continuare a seguirci, magari dopo aver dato anche un’occhiata alle offerte presenti su Instant Gaming.