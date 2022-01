Nintendo Switch: disponibile il nuovo aggiornamento 13.2.1

Dopo diverse settimane dall’ultimo aggiornamento, questo mese è stato finalmente rilasciato il nuovo firmware 13.2.1 per Nintendo Switch: vediamo quali modifiche e aggiustamenti sono stati apportati

Anche se ci troviamo solo all’inizio del 2022, questi ultimi giorni sono stati caratterizzati da novità stravolgenti per l’industria videoludica, tutto grazie alla recente acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft. Il prezzo che questo titano del mondo tecnologico ha dovuto pagare, equivalente a circa 70 miliardi di dollari, dimostra il gigantesco divario che si frappone tra essa e le altre aziende videoludiche, dimostrando di trovarsi in un campionato totalmente a parte.

Nonostante ciò, Microsoft e la sua Xbox rimangono ancora al terzo posto nella classifica delle più importanti compagnie dell’industria, trovandosi davanti la gigantesca Tencent e Sony con la sua PlayStation. Ad ogni modo, mentre queste vicende continuano a scioccare i videogiocatori e a sorprendere anche gli esperti in campo economico, si può intravedere un atteggiamento piuttosto noncurante da parte di un’altra azienda giapponese, Nintendo, che silenziosamente rilascia un nuovo aggiornamento per la sua console Nintendo Switch, il firmware 13.2.1.

I contenuti del nuovo aggiornamento per Nintendo Switch

Nintendo Switch ha ricevuto con costanza una serie di aggiornamenti nel corso di questi sei mesi, e dall’ultimo firmware rilasciato sono passate diverse settimane. Si sta avvicinando pian piano anche il quinto anniversario della console, lanciata nell’ormai lontano 2017, e per questa ragione è improbabile vedere ulteriori drastici cambiamenti, anche se molti giocatori sembrano ancora attendere speranzosi la possibilità di ottenere degli sfondi a tema com’è avvenuto in passato con il Nintendo 3DS, il quale offriva background appartenenti a degli storici titoli amati dai fan, ad esempio di Mario, Pokémon, Sonic e molti altri. Purtroppo, come abbiamo già detto è difficile che arrivino aggiornamenti rivoluzionari a questo punto, ma ciò non ferma Nintendo dal continuare a supportare il sistema di Switch con delle patch, e il nuovo aggiornamento 13.2.1 è disponibile per essere scaricato già da stanotte.

[Nintendo Switch Firmware Update] Version 13.2.1 was just released. Official patch notes state “stability” as the only change. The @ylws8bot difference detector shows changes to the Bluetooth and SSL system components. In my view, this update probably just contains bug fixes. https://t.co/bwn84U9nTx — OatmealDome (@OatmealDome) January 20, 2022

Si tratta di un update di routine, similmente a quello uscito un mese fa, che non apporta significative modifiche o importanti cambiamenti. Questo nuovo firmware va a sistemare alcuni bug non propriamente specificati, come leggibile dal changelog pubblicato da Nintendo che afferma di aver applicato “miglioramenti generali della stabilità del sistema per migliorare l’esperienza degli utenti”. Per scoprire più approfonditamente che cosa riguardassero le modifiche attuate, un dataminer di nome OatmealDome ha voluto analizzare l’aggiornamento, svelando come fossero inerenti al Bluetooth e al sistema SSL. Non vi rimane dunque altro da fare che andare ad aggiornare la vostra console, senza aspettarvi chiaramente nuove funzionalità o aggiunte di alcun genere.

