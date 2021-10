Nintendo Switch: l’azienda annuncia dei miglioramenti nei Joy-Con

Iproblemi nei Joy-Con di Nintendo Switch hanno fatto tribolare molti utenti, ma sembra che finalmente l’azienda abbia deciso di attuare significativi miglioramenti

Alla Divisione dello Sviluppo Tecnologico di Nintendo, i manager Ko Shiota e Toru Yamashita hanno risposto a delle domande sui miglioramenti apportati ai controller Joy-Con di Nintendo Switch, durante le periodiche interviste in “Chiedi allo sviluppatore”, che era tempo addietro conosciuto come “Iwata Chiede”. I due manager procedono ad esporre il processo di costruzione, riparazione ed ideazione dei controller Nintendo.

Cosa spinge Nintendo ad ideare dei miglioramenti nei Joy-Con

Sin dal lancio dell’ultima console Nintendo, sono stati riscontrati problemi in questi controller, come il noto “drifting”, un input involontario verso la console, che causa movimenti dei giocatori all’interno del gioco anche quando i comandi non vengono utilizzati. L’azienda di Kyoto ha cercato di rimediare offrendo un servizio di riparazione per gli utenti che soffrivano di queste problematiche, ma ciò non ha comunque reso la situazione migliore, tant’è che è arrivata alla Commissione Europea una richiesta di investigare sul problema attraverso una causa collettiva portata avanti dal gruppo BEUC, fondato per tutelare i diritti dei consumatori. Con la nuova console Nintendo Switch OLED, ci si domanda se siano stati apportati miglioramenti ai Joy-Con, e la risposta arriva in questa occasione. Yamashita spiega come hanno testato l’affidabilità dei controller usando gli stessi criteri del GamePad di Wii U, ponendo su di essi pressione mentre venivano ruotati, e ne hanno aumentato la resistenza e la durabilità.

Aggiunge che le parti interne dei Joy-Con di Nintendo Switch non sono acquistabili ma hanno un design speciale, ed è per questo che è importante considerare in che modo intervenire per fare miglioramenti. In seguito, sono stati incorporati nelle console e nella vendita separata. Lo stesso è stato fatto sul controller Switch Pro, e tutti quelli che sono stati mandati in riparazione. I nuovi Joy-Con non possiedono alcuna nuova funzione o pulsante, ma si trovano adesso all’apice dell’ottimizzazione. Il manager chiarisce che ciò varrà anche per tutti gli altri Joy-Con sul mercato attualmente ed in futuro, tuttavia, Shiota afferma che tutti gli strumenti tecnologici smettono di funzionare per via del tempo e dell’utilizzo, lasciando pensare che in realtà il problema di drifting non verrà mai risolto appieno.

