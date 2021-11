Nintendo Switch: i titoli più venduti di ottobre

Il mese di ottobre è finito da poco, ma è già arrivato il momento di fare i conti con i titoli più venduti per Nintendo Switch che hanno fatto fruttare non pochi guadagni alla casa di Kyoto e tanta gioia ai videogiocatori

Nintendo ha recentemente condiviso un elenco aggiornato dei titoli più scaricati in Europa sullo Switch eShop rivelando un paio di sorprese davvero niente male che vanno perfettamente in combo con altrettante certezze. Ma andiamo avanti con un po’ di ordine!

Nintendo Switch: che parlino i titoli!

Di sicuro non è stata affatto una sorpresa scoprire che, ai primi due posti della classifica dei 15 titoli più scaricati per Nintendo Switch, ci sono Metroid Dread (gloria a te Samus) e Mario Party Superstars (non poteva certo mancare la mascotte creata dal buon Shigeru Miyamoto).

Vediamo dunque quali sono gli altri classificati sul podio delle creazioni che recano, fiere ed orgogliose, il marchio di fabbrica della Grande N:

Questi erano dunque i 15 gioielli che più hanno fatto sognare ed entusiasmare i videogiocatori europei, adesso però c'è già da chiedersi che cosa prevede l'appena iniziato mese di novembre. Ad ogni modo, voi li avete già provati? Come vi sono sembrati? Oppure siete in procinto di farlo?