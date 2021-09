Nintendo Switch: un nuovo misterioso controller “avvistato” in rete

In rete è spuntato un documento che riporta il nome in codice di un nuovo controller per Nintendo Switch. Ecco di cosa potrebbe trattarsi

Qualcosa bolle nella pentola della casa di Kyoto. Nintendo ha inserito nella lista dei prossimi titoli che usciranno una nuova applicazione che sarà accompagnata da un nuovo misterioso tipo di controller per Nintendo Switch. Il documento è apparso oggi ed è stato individuato per la prima volta dall’utente di Twitter SamusHunter2. Rileva in particolare che il prodotto è un “controller di gioco” con il prefisso di periferica “HAC” di Nintendo Switch. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Nintendo Switch: il nuovo presunto controller della console per ora resta un mistero, ecco quanto potremmo dover aspettare prima di sapere la verità

I dettagli sul nuovo presunto controller di Switch, a dire la verità, sono piuttosto sono scarsi, poiché il resto dell’elenco è deliberatamente oscurato fino a quando Nintendo non annuncerà ufficialmente il prodotto, o per un massimo di 180 giorni (il che ci porterebbe a marzo del prossimo anno). Nella nomenclatura “in codice” dei prodotti, Nintendo Switch e le sue periferiche condividono tutti il ​​prefisso “HAC”, con la console Switch che è “HAC-001”. Il dock della console è “HAC-007”, mentre il suo Pro Controller è “HAC-013”.

Le aggiunte più recenti includono il controller Ring-Con (HAC-022) e il controller SNES da utilizzare con Nintendo Switch Online (HAC-042). Cosa potrebbe essere, dunque, HAC-043?

La scorsa settimana, Eurogamer ha confermato i rapporti secondo cui altri cataloghi per console sarebbero stati aggiunti in futuro al catalogo Switch Online, inclusi Game Boy e Game Boy Color. Eurogamer, in base a quanto affermato dai suoi redattori, è anche a conoscenza di altre piattaforme destinate al servizio, anche se le identità di queste devono ancora essere ampiamente divulgate. Il protocollo in cui è inserito HAC-043 è detto FCC ID e quest’ultimo che deve mantenere segreto solo per un periodo di tempo limitato, potrebbe non passare molto tempo, quindi, prima che ne sapremo di più. Nel frattempo, il prezzo dell’ibrida della Grande N è stato decurtato in Europa negli ultimi giorni, per saperne di più al riguardo non vi resta che dare un’occhiata a quest’articolo.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.