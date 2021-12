Nintendo Switch: aggiornamento di sistema alla versione 13.2.0

La stabilità di sistema raggiunge nuove vette con il nuovo aggiornamento di Nintendo Switch: ecco in che consiste la versione 13.2.0

Abbiamo ironizzato parecchio sull’aggiornamento di sistema per la console ibrida di Nintendo, ma l’ultimo update di Switch sembra davvero riportarci alle battute in merito a quelli visti su 3DS. Il dataminer OatmealDome, come vedremo tra poco, si è imbarcamenato nell’impresa di decifrare cos’altro si nasconda nell’unica nota della patch rilasciata dal colosso di Kyoto. A quanto pare, l’unico cambiamento apportato al firmware opera sulla sua componente “nim”. Se c’è un problema a cui quest’update dovrebbe porre fine, supponiamo che si tratti della comunicazione con i server per le notifiche.

Un curioso aggiornamento di sistema per Nintendo Switch

Quando si parla di stabilità di sistema, in genere si tratta di un aggiornamento mirato quasi solo alle misure antipirateria e, probabilmente, quello di Nintendo Switch non fa eccezione. Tuttavia, stando ad OatmealDome c’è dell’altro: ora infatti la console supporta il CADPA, il sistema di rating fresco di istituzione in Cina. Ricordiamo che l’ultimo update risale a settembre, con la versione 13.0.0. Quest’ultimo aggiornamento ha aggiunto il supporto agli auricolari Bluetooth senza adattatori di terze parti.

[Nintendo Switch Firmware 13.2.0] It seems that Nintendo added support for CADPA, a new Chinese rating system, to the software startup screen (the black screen w/ Nintendo and Switch logos) for Chinese-region games. The rating icon will appear in the lower left corner. pic.twitter.com/r4Xqkxmmkv — OatmealDome (@OatmealDome) December 1, 2021

Dal lancio della versione 13.0.0, i giocatori possono collegare direttamente ogni genere di auricolare Bluetooth alla console. Inoltre, per chi è in possesso di un modello OLED, è possibile aggiornare anche la nuova versione del dock, dotata di porte Ethernet. Prima di allora, l’aggiornamento 11.0.0 ha incluso l’icona di Nintendo Switch Online nel menù HOME, permettendo altresì di facilitare il trasferimento dei contenuti dell’Album sul cellulare o sul proprio PC.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate delle… "novità" introdotte?