Nintendo Switch: l’aggiornamento consente di eliminare i dati inutili

Altolà ai dati inutili: con l’ultimo aggiornamento di Nintendo Switch portare i software all’ultima versione sarà molto più facile!

Non sarà l’aggiornamento comprensivo di temi e cartelle in cui gli utenti di Nintendo Switch speravano, ma l’update della console ibrida ci permetterà di sbarazzarci dei vari dati inutili che abbiamo accumulato col tempo. Purtroppo siamo ben abituati ai doloretti “di spazio” che vengono con i software come Fortnite, capaci di aggiornarsi una volta alla settimana. Per aggirare il problema è possibile sacrificare le catture video, le foto scattate o, in caso di bisogno di soluzioni più drastiche e immediate, riscaricare da zero il gioco da aggiornare. Gioite: la tirannia è finita!

Dati inutili addio: l’aggiornamento di Nintendo Switch

Qualora fossimo stati troppo vagamente allusivi fino ad ora, l’ultimo aggiornamento di Nintendo Switch consente di fare lo stesso con i singoli software, estrapolando però i dati degli update precedenti in quanto inutili ed applicando direttamente la nuova patch. La sinossi ufficiale parla chiaro: in mancanza di spazio nella memoria interna di sistema o sulla scheda microSD, è ora possibile eliminare quelli che la Grande N chiama “vecchi dati”, permettendo dunque di scaricare direttamente quelli nuovi, a patto chiaramente di non poter usare il gioco durante questa “operazione chirurgica”.

Per il resto, siamo di fronte alla stessa “stabilità di sistema” divenuta un meme durante l’era di Nintendo 3DS. Parliamo però degli aspetti positivi: per noi che siamo spesso con l’acqua alla gola, questa è un’autentica benedizione. E, in vista delle nuove uscite, un po’ di spazio in più non guasta mai. Già questo venerdì, il 9 luglio, ci attende l’appuntamento con Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin. Settimana prossima, poi, faremo un bis con The Legend of Zelda: Skyward Sword HD. Insomma, anche la console ibrida del colosso di Kyoto sa come rinfrescarci l’estate.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di questa piacevole novità? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.