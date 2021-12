Nintendo Russia abbassa i prezzi di giochi e console Switch!

Nintendo Russia ha deciso di abbassare i prezzi delle console Switch e di tutti gli accessori e i giochi legati ad essa, oltre che inserire una garanzia biennale su tutti i prodotti

Nintendo Russia ha deciso di abbassare i prezzi di tutto ciò che concerne il mondo Switch. L’annuncio è arrivato direttamente dalla sezione russa del colosso nipponico via Nintendo Life, il blog ufficiale dell’azienda. Con tutti i giochi in uscita nel 2022, i giocatori russi non vedranno l’ora di mettersi all’opera, spendendo meno.

Nintendo Russia: non c’è solo l’abbassamento dei prezzi di Switch

L’abbassamento dei prezzi di tutto il comparto Switch annunciato da Nintendo Russia inizierà il 6 Dicembre sul Nintendo eShop, e coinvolgerà sia le console che i giochi che gli accessori. Dopo un Black Friday piuttosto fortunato per l’azienda (e un nuovo aggiornamento che permette di utilizzare gli auricolari Bluetooth), il reparto russo di Nintendo ha deciso che fosse il momento di adeguarsi al mercato del Paese. A mezzanotte del 6 Dicembre prossimo, dunque, i prezzi di tutto lo shop Switch diventeranno più accessibili per i nostri colleghi in Russia.

Non è finita qui: l’azienda ha anche deciso di estendere a due anni la garanzia su tutti i prodotti Switch, amiibo e Joycon compresi. Questa è una vera e propria novità, in quanto fino a oggi la garanzia era solo di un anno, in linea con il mercato americano: ora, portata a due anni, va di pari passo con la decisione della sezione inglese presa qualche tempo fa. La nuova garanzia si applicherà a qualsiasi prodotto acquistato dal 1 Dicembre 2019. Speriamo che anche Nintendo Italia si indirizzi verso una decisione simile, soprattutto per quanto riguarda il prolungamento della durata della garanzia (vista la facilità con cui i Joycon tendono a rompersi).

