Nintendo punta a sviluppare nuovi franchise in futuro

Tra i piani di Nintendo, oltre a supportare le classiche serie che la contraddistinguono, c’è la volontà di realizzare nuovi franchise in futuro

Una delle critiche che viene, da sempre, più spesso mossa a Nintendo è relativa al modo in cui la compagnia sembri concentrarsi prevalentemente sullo sviluppo ed il consolidamento delle proprie IP più celebri, come Mario, Zelda e Pokemon, piuttosto che nella realizzazione di nuovi franchise. Certo, è innegabile come nel corso degli anni la casa di Kyoto abbia dato vita a nuovi brand, basta pensare a Splatoon, ARMS, Xenoblade Chronicles o Ring Fit Adventures, ma lo scetticismo relativo al suo modus operandi sembra restio a scomparire. Sembra però, che la situazione sia destinata a mutare.

Nintendo: nuovi franchise nel futuro della compagnia

A confermare la volontà di ribaltare questa radicata convinzione, ci ha pensato direttamente il presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa, che nel corso di una recente intervista rilasciata a Nikkei ha dichiarato come la compagnia, per rimanere competitiva, abbia in mente di sviluppare nuovi franchise nel prossimo futuro. Ovviamente la realizzazione di nuove IP non andrà ad intaccare gli investimenti nei confronti di serie oramai tradizionali, come Mario e Zelda, ma proceda di pari passo con la crescita di queste icone del gaming.

“I giochi non sono certo una priorità della vita quotidiana. Per far sì che gli acquirenti scelgano un certo gioco nel poco tempo che hanno a disposizione, è necessario che questo risulti interessante. La competizione è serrata e non è mia intenzione passare per ottimista. Sono coinvolto in prima persona nello studio di varie forme di intrattenimento. Nel futuro ci concentreremo nella creazione di nuovo giochi inediti, così come nel portare avanti la tradizione costituita da produzioni come Mario e Zelda.”

Ovviamente non possiamo ancora sapere se i nuovi progetti saranno in grado di incunearsi all’interno della storica gerarchia di Nintendo, ma è sicuramente interessante constatare come la compagnia non intenda adagiarsi sugli allori. E noi di tuttoteK non mancheremo di tenervi aggiornati sugli sviluppi.

Nell’attesa di nuovi sviluppi, se volete recuperare qualche titolo a prezzo scontato, fate un salto su Instant Gaming.