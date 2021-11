Nintendo: i franchise più venduti della Grande N

La casa di Kyoto o la Grande N, nota più comunemente come Nintendo, è la casa dei franchise videoludici più venduti di sempre che hanno fatto sognare intere generazioni di videogiocatori. Vediamo dunque assieme quali sono

Quando si parla di Nintendo e dei suoi franchise più noti gli occhi di molti appassionati, soprattutto di retrogaming, brillano quando si parla di console storiche quali il NES e lo SNES senza dimenticare il salto quantico delle tre dimensioni che hanno fatto fare un altro salto, ma dalla sedia, a migliaia e migliaia di videogiocatori. Il tutto nonostante la presenza di altri brand, oggi storici, come SEGA, PlayStation e Xbox. Vediamo dunque la classifica!

Nintendo: la classifica dei franchise

Riportiamo dunque qui sotto quali sono i migliori franchise che Nintendo ha lanciato sul mercato e che, ancora al giorno d’oggi, continuano a “stregare” generazioni su generazioni di appassionati di videogiochi.

Brain Training: più di 34 milioni di copie

Kirby : più di 41 milioni di copie

: più di 41 milioni di copie Game & Watch : più di 43 milioni di copie

: più di 43 milioni di copie Super Smash Bros.: più di 66 milioni di copie

Animal Crossing: più di 70 milioni di copie

Donkey Kong: più di 82 milioni di copie

The Legend of Zelda: più di 133 milioni di copie

Serie Wii (Sports, Play, Fit ecc.): più di 204 milioni di copie

(Sports, Play, Fit ecc.): più di 204 milioni di copie Pokémon: più di 380 milioni di copie

Super Mario: più di 763 milioni di copie

Naturalmente era più che logico che il mitico idraulico fosse al primo posto in assoluto, ma ha comunque sorpreso leggermente le posizioni occupate da Brain Training e da Game & Watch.

