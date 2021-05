Nintendo eShop: tutte le novità su Switch di questa settimana!

Tramite comunicato stampa, Nintendo ha condiviso con noi tutte le novità in arrivo su Nintendo Switch tramite eShop nel corso di questa settimana, fra cui Miitopia e Knockout City

Nuova settimana, nuovo aggiornamento del Nintendo eShop che vede arrivare, a differenza della precedente, numerose nuovi lanci e nessuna demo o preordine. Partiamo immediatamente con Knockout City, il titolo di Electronic Arts in cui potrete letteralmente prendervi a pallonate. Se vi piace il dodgeball e vi piacciono i giochi competitivi a squadre, potrete immergervi nel divertimento esagerato e nella nuova sfida multigiocatore targata EA. Potrete personalizzare il vostro personaggio nei minimi dettagli, entrare in una squadra e iniziare a tirare palle in faccia agli avversari. Si passa quindi a Layers of Fear 2, di Bloober Team, un titolo meravigliosamente votato all’esplorazione e alla narrazione. Scoprite il misterioso passato del protagonista, gravato da profonde cicatrici indelebili, invisibili al mondo esterno.

Continua la settimana di Nintendo Aerial_Knight’s Never Yield, di Headup Games, un runner 3D ambientato in una Detroit futuristica con protagonista Wally, un misterioso personaggio che ha scoperto dei segreti che potrebbero cambiare la città per sempre. Si prosegue con un altro importante titolo per Nintendo Switch in questo maggio che volge al termine, con Miitopia, sviluppato dalla stessa Nintendo. Non ci dilunghiamo molto, perché abbiamo già scritto una corposa anteprima che potete trovare cliccando qua! Si continua con SnowRunner, che vi metterà alla prova di potenti veicoli e vi permetterà di conquistare ambienti estremamente ostili grazie al simulatore di terreni più avanzato di sempre.

Sunless Skies: Sovereign Edition di Fallbetter Games vi mette alla guida di una locomotiva a vapore che attraversa gli spazi siderali, mentre un nuovo Impero Vittoriano si espande fino alle stelle. Baldur’s Gate: Dark Alliance, invece, vi immerge nell’epica avventura di Dungeons & Dragons su Nintendo Switch. Azioni intense, enigmi complicati e misteriosi intrighi vi attendono. Ultimo, ma non per importanza, Just Die Already di Curve Digital è un caotico gioco sandbox per anziani, ideato dai creatori di Goat Simulator. Non abbiamo bisogno di dire altro, giusto?

Terminano qui le novità di questa settimana del Nintendo eShop per Switch.