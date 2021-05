Nintendo eShop: tutte le novità della settimana

Tramite comunicato stampa, Nintendo ha svelato tutte le novità disponibili sul Nintendo eShop di questa settimana: scopriamo insieme i giochi completi, le demo e i pre-ordini disponibili

Questa settimana appena trascorsa ha visto l’uscita di uno dei titoli più importanti di questo primo semestre (e forse dell’anno) con l’arrivo di Resident Evil Village sugli scaffali di tutto il mondo. Anche sul fronte Nintendo, comunque, le cose sono molto movimentate. Il successo di Animal Crossing: New Horizons è sempre in crescita, e l’arrivo di New Pokémon Snap ha rinvigorito i cuori dei fan di Pokémon in attesa delle prossime iterazioni con uno spin-off già molto amato ai tempi della sua uscita. Ci piacerebbe avere qualche piccola novità anche dal sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ma forse chiediamo troppo.

Tramite comunicato stampa, Nintendo ha divulgato le novità disponibili da questa settimana sul suo shop online. Il Nintendo eShop si è infatti aggiornato con alcuni nuovi giochi completi (niente di particolarmente atteso, ma nondimeno interessanti), demo e preordini di titoli futuri. Tra le novità più importanti troviamo il pre-order di Laboratorio di Videogiochi e il rilascio di The Colonists e Nongunz: Doppelganger Edition. Vediamo il tutto più in dettaglio.

Due nuovi lanci e altri arrivi: ecco le novità settimanali del Nintendo eShop!

Qui sotto trovate i due lanci della settimana più importanti sul Nintendo eShop:

The Colonists: arrivato il 4 maggio, in questo titolo di Auroch Digital dovrete affrontar euna serie di missioni individuali della campagna, in mappe generate casualmente e competere su creazioni progettate da altri giocatori. Potrete anche costruire la vostra colonia personale nella modalità Sandbox!

disponibile dal 6 maggio, Nongunz è un gioco di piattaforme d'azione nichilista roguelike. L'edizione Doppelganger è una rimasterizzazione dell'originale, arrivata su Nintendo Switch per la prima volta in assoluto con due nuove modalità: Arena e Cooperativa locale.

Sul fronte demo, potrete provare gratuitamente Rising Hell con la sua versione di prova gratuita disponibile dal 6 maggio. Inoltre, potrete preordinare a partire dal 6 maggio sia Laboratorio di Videogiochi (preordine disponibile fino al 10 giugno) sia Crying Suns di Humble Games (preordine disponibile fino al 27 maggio).

Terminano qui le novità di questa settimana del Nintendo eShop. Acquisterete qualcosa? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!