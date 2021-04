Nintendo eShop: saldi per quattordici titoli Kemco

L’editore videoludico orientale sconta 14 giochi sulle console dove opera Nintendo eShop: i saldi di Kemco arrivano su Switch, 3DS e Wii U

Abbiamo menzionato i saldi dedicati all’Indie World nel nostro recente recap, ma Nintendo eShop ha raddoppiato la dose con un’ondata di sconti per il publisher Kemco. Cogliamo dunque l’occasione per elencare quanti e quali siano i giochi interessati. Per quanto concerne il numero, vi diciamo subito che i titoli scontati sono nientemeno che quattordici. Se volete sapere quali siano, invece, vi conviene proseguire nella lettura. In una mossa peculiare, non si tratta solo delle due console della Grande N particolarmente “attive” come Switch e 3DS; anche Wii U – sebbene in minima parte – è coinvolto.

I saldi di Kemco su Nintendo eShop

Vi mostreremo qui sotto i quattordici protagonisti dei saldi di Kemco su Nintendo eShop, menzionando anche quale sia la percentuale di sconto che li interessa, con un elenco puntato.

Citizens Unite!: Earth x Space (Switch, 25% di sconto)

(Switch, 25% di sconto) Fernz Gate (Switch, 50% di sconto)

(Switch, 50% di sconto) Monster Viator (Switch, 35% di sconto)

(Switch, 35% di sconto) Dragon Lapis (Switch, 35% di sconto)

(Switch, 35% di sconto) Miden Tower (Switch, 35% di sconto)

(Switch, 35% di sconto) Seek Hearts (Switch, 35% di sconto)

(Switch, 35% di sconto) Yodaji (Switch, 35% di sconto)

(Switch, 35% di sconto) Mamma mi ha nascosto il gioco! (Switch e 3DS, 20% di sconto)

(Switch e 3DS, 20% di sconto) Hide & Dance! (Switch, 20% di sconto)

(Switch, 20% di sconto) Asdivine Cross (Switch, 25% di sconto)

(Switch, 25% di sconto) Unlucky Mage (3DS, 50% di sconto)

(3DS, 50% di sconto) Chronus Arc (Switch, 50% di sconto)

(Switch, 50% di sconto) Asdivine Hearts (Wii U, 50% di sconto)

(Wii U, 50% di sconto) Revenant Saga (Wii U, 50% di sconto)

Nonostante l’enfasi sui giochi di ruolo di stampo nipponico, la varietà nell’offerta del publisher giapponese non manca. Ci ha sorpreso vedere un po’ di attenzione rivolta anche a Wii U, visto che potrebbe benissimo trattarsi di una tra le ultime ondate di sconti per la console. Vi consigliamo di consultare il marketplace della Grande N sulle piattaforme interessate per fare le vostre considerazioni sui costi dei giochi interessati e sulle varie scadenze di ogni offerta.

