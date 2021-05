Nintendo eShop: i nuovi giochi in arrivo questa settimana

Questa settimana il Nintendo eShop si arricchisce grazie all’aggiunta di diversi nuovi giochi e demo di alcuni dei titoli più attesi del momento

Il Nintendo eShop, lo store online di Nintendo Switch, si arricchisce ogni settimana grazie all’aggiunta di nuovi giochi, ma non solo. Il catalogo dello store infatti presenta anche numerose demo di alcuni dei titoli più attesi dai giocatori e tanti DLC. Questa settimana in particolare sono arrivati sul Nintendo eShop diversi prodotti molto interessanti e in questo articolo potrete trovarli tutti.

New Pokémon Snap, Miitopia e non solo

Questa settimana sul Nintendo eShop sono disponibili ben tre nuovi giochi davvero interessanti. Il primo è ovviamente New Pokémon Snap, il tanto atteso titolo in cui i giocatori potranno rilassarsi e scattare foto ai Pokémon nel loro habitat naturale. Successivamente c’è Legend of Keepers, un roguelite a turni molto carino in cui i giocatori dovranno difendere il proprio dungeon dai numerosi eroi desiderosi di depredarlo. In fine abbiamo Fly TOGETHER!, un divertente titolo multigiocatore in cui fino ad 8 persone dovranno coordinarsi per far volare un gran numero di aerei senza causare incidenti.

Oltre a questi tre titoli, questa settimana sul Nintendo eShop arrivano anche due demo di giochi molto attesi: Miitopia e King of Seas. Miitopia è un GDR molto interessante rilasciato originariamente per Nintendo 3DS in cui i giocatori dovranno affrontare i propri nemici utilizzando dei personaggi basati sui Mii, gli iconici avatar personalizzabili di Nintendo. King of Seas invece è un gioco di combattimenti navali tra pirati sviluppato da 3DClouds e pubblicato da Team17.

Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco ad un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.