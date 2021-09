Nintendo Direct Settembre 2021: trailer e data d’uscita per Triangle Strategy!

Dal palco virtuale del Nintendo Direct di Settembre 2021, tenutosi ieri sera, la grande N ha anche svelato la data d’uscita di Triangle Strategy con un nuovo trailer

Sì, lo abbiamo già detto svariate volte in questi lidi, ma Final Fantasy Tactics ci manca davvero tanto. Per questo motivo, quando nel febbraio scorso Square Enix presentò, nel corso di un Nintendo Direct, Project Triangle Strategy, sviluppato da ArtDink, siamo leggermente saltati sulla sedia. La stessa sera, l’azienda ne rilasciò anche una demo da cui traemmo, poco dopo, le nostre prime entusiastiche impressioni, che potete trovare qui. Artisticamente eccezionale anche nella versione di prova gratuita, Project Triangle Strategy sembra voler essere un inno d’amore a quel genere di T-JRPG finiti in disuso nel corso degli ultimi anni, fatta eccezione per la serie di Disgaea e poco altro.

Sul palco del Nintendo Direct tenutosi ieri sera fortunatamente c’è stato posto anche per il nuovo titolo di ArtDink. Triangle Strategy, che ha abbandonato il “Project” proprio come fece Octopath Traveler ai tempi, si è mostrato con un nuovo trailer in cui gli sviluppatori hanno annunciato di aver ascoltato attivamente i feedback dati dalla community dopo la demo. E, al termine del materiale video, Square Enix ha anche annunciato la data d’uscita ufficiale di Triangle Strategy, per ora fissata per il prossimo 4 marzo. Vi lasciamo al delizioso trailer, che potete trovare qua sotto.

I miglioramenti e i cambiamenti principali di Triangle Strategy negli ultimi mesi riguardano, principalmente, l’interfaccia di gioco, resa più snella e smussa, i controlli della telecamera, che ora può essere ruotata sull’asse X come in tutti i T-JPRG, e i tempi di caricamento. Inoltre, è stata inserita la possibilità di rileggere i dialoghi precedenti. Insomma, alcune piccole accortezze volte principalmente al miglioramento tecnico, ovviamente, e della quality of life.

