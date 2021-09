Nintendo Direct settembre 2021: a ottobre l’ultimo DLC di Super Smash Bros. Ultimate

Nulla di fatto: il Nintendo Direct di settembre ci dà appuntamento a ottobre per svelare l’ultimo DLC di Super Smash Bros. Ultimate

Non c’è Nintendo Direct (o meglio, dovremmo dire che non c’era fino ad ora) senza un annuncio dedicato al picchiaduro più amato dai fan della Grande N, ma quello di settembre 2021 ha saputo coglierci alla sprovvista rimandandoci ad ottobre per sapere chi sia l’ultimo DLC di Super Smash Bros. Ultimate. Non lo avevamo escluso, d’altronde, ma speravamo che la nostra prima ipotesi si rivelasse infondata. “Potremmo non vedere proprio nessuno”, ci siamo detti, ed effettivamente così è stato. L’agonia della speculazione, dunque, si protrarrà ancora per quasi due settimane.

Da settembre a ottobre: Nintendo rimanda in modo “Direct” il DLC di Super Smash Bros. Ultimate

Da un lato, se vogliamo, è anche incoraggiante vedere che Nintendo ha giudicato l’ultimo DLC come degno di un proprio spazio al di fuori del Direct di settembre, ma dall’altro avremmo sperato di non dover attendere fino ad ottobre per sapere chi si unirà al cast di Super Smash Bros. Ultimate. Vogliamo pensare che, quella della presentazione generale fosse “poco consona”, l’ultimo arrivato sia degno della separata sede che gli spetta. Di certo, il tweet della filiale italiana della Grande N non manca di dare un imponente ed altisonante (se non lapidario) senso di finalità al tutto.

Il 05/10 Masahiro Sakurai svelerà l’ultimo personaggio per #SmashBrosUltimate in una presentazione speciale. Sarà l’ultimo appuntamento dedicato a Super Smash Bros. Ultimate. Non perderti questo scontro finale! pic.twitter.com/LPT1e9uYHM — Nintendo Italia (@NintendoItalia) September 23, 2021

Cercate indizi finché volete: con Byleth ci fu il criptico gesto con le mani di Masahiro Sakurai (la conta in binario), ma stavolta non abbiamo nulla con cui “lavorare”. Quel che sappiamo è che l’appuntamento è per martedì 5 ottobre alle quattro di pomeriggio, e che il titolo (provvisorio, prima dell’inevitabile “Combattere con…”) si limiti a definire questo come uno “scontro finale” prima di calare il sipario sui DLC. L’esempio di Byleth calza ulteriormente, in quanto dopo di lui nessun personaggio è stato anche presentato a scatola chiusa. Fino ad allora, teniamoci in allenamento con gli Spiriti!

