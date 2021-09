Nintendo Direct Settembre 2021: annunciato Kirby e la Terra Perduta

Questa notte si è tenuto il nuovo Nintendo Direct di Settembre 2021 e durante l’evento è stato annunciato Kirby e la Terra Perduta

Ormai era da un po’ di tempo che la grande N non si faceva sentire, ma per fortuna ieri sera la compagnia ha rotto il silenzio con un nuovo Nintendo Direct. Durante la diretta abbiamo assistito ad un gran numero di annunci e, se siete interessati a scoprirli tutti, potrete trovarli nel nostro articolo di recap dedicato.

Nel corso dell’evento abbiamo visto tanti titoli di qualità, ma abbiamo anche assistito al ritorno di un personaggio Nintendo davvero molto amato. Durante il Nintendo Direct di Settembre 2021 è stato infatti annunciato il nuovo Kirby e la Terra Perduta.

Kirby torna in azione durante il Nintendo Direct di Settembre

Ormai era da un bel po’ di tempo che Kirby non si faceva vedere, ma fortunatamente ha fatto il suo grande ritorno durante il Nintendo Direct di ieri sera. Durante l’evento è stato infatti annunciato Kirby e la terra perduta, un nuovo gioco che arriverà su Nintendo Switch nel corso della primavera del 2022.

Kirby e la Terra Perduta è un nuovo platform 3D in cui potrete esplorare liberamente una sorta di misteriosa città abbandonata piena di pericoli. Per fortuna però Kirby non è affatto indifeso e sarà in grado di utilizzare i suoi iconici poteri per assorbire i nemici ed utilizzare le loro abilità a suo vantaggio.

Kirby e la Terra Perduta sarà disponibile per Nintendo Switch nel corso della primavera del 2022, ma al momento non conosciamo ancora una data d'uscita più precisa.