Nintendo Direct Settembre 2021: la conferenza in diretta!

Nel giro di qualche ora Nintendo darà vita ad un nuovo Direct, quello di settembre 2021: ecco il link alla diretta e le nostre speculazioni: siete pronti a seguirlo con noi?

A distanza di qualche mese dall’ultimo Nintendo Direct, quello dell’E3 2021 andato in onda a giugno, questa notte la grande N tornerà a passi lunghi sul palco per mostrare tutte le novità inerenti la sua console ibrida. Allo scoccare della mezzanotte (i nottambuli saranno assai felici, chi si deve svegliar presto non tanto) andrà in onda il nuovo Direct di Settembre 2021, che sarà anche piuttosto corposo anche solo considerando la semplice durata di 40 minuti. Speriamo sia corposo anche a livello di annunci!

Che cosa aspettarsi dal Nintendo Direct di stanotte? Dal lato hardware, il già trapelato nei giorni scorsi nuovo controller potrebbe fare ufficialmente la sua comparsa sul palco. Consideriamo anche che Nintendo Switch OLED è velocemente in arrivo, quindi qualche aggiornamento o nuovo contenuto video a tema. E poi, ovviamente, c’è quello che interessa di più tutti noi… i giochi! Nintendo ha già specificato che si parlerà quasi totalmente di quel che è in arrivo entro fine anno. Potete seguire l’evento in diretta dai canali ufficiali, vi lasciamo il player qua sotto!

Nintendo Direct Settembre 2021: le nostre previsioni e il player della diretta!

Fra i titoli che prendiamo seriamente in considerazione c’è, ovviamente, Metroid Dread, in arrivo fra meno di due settimane, Mario Party Superstar a fine ottobre e Pokémon Legends Arceus in arrivo invece a fine gennaio. Molto probabile la presenza anche del Remake di Diamante e Perla e forse Nintendo sfrutterà il palco anche per annunciare ufficialmente la già troppo rumoreggiata versione remaster di Metroid Prime (Trilogy?). E poi, sognando, magari… Breath of the Wild 2?

Che cosa vi aspettate voi dalla diretta del Nintendo Direct di Settembre 2021? Lo seguirete? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!