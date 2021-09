Nintendo Direct settembre 2021: arriva Castlevania Advance Collection

La trilogia di Castlevania per Game Boy Advance arriva oggi con il Nintendo Direct di settembre, ma la collection non è esclusiva Switch

Questa raccolta è stata travolta da una marea di leak, ma il Nintendo Direct di settembre ha confermato l’arrivo su Switch di Castlevania Advance Collection. Ancora meglio, la trilogia (o meglio tetralogia, ma ci arriveremo) è disponibile su eShop già da oggi. Si tratta di tre titoli che hanno riproposto per la prima volta su console portatili la fortunata formula di Symphony of the Night per PlayStation, settando un nuovo standard per l’intero franchise precedentemente lineare. Dopo i numerosi rating ricevuti per la pubblicazione, ora questo amato terzetto è di nuovo tra noi.

“Che notte di settembre terribile per avere Castlevania Advance Collection tra gli annunci del Nintendo Direct”

Dopo Castlevania Anniversary Collection, dunque, il Nintendo Direct di ieri ha portato su Switch anche la trilogia nata su Game Boy Advance. I titoli interessati, per i curiosi, sono Circle of the Moon del 2001, Harmony of Dissonance del 2002 ed Aria of Sorrow del 2003. In aggiunta a questi tre, però, troveremo anche Vampire’s Kiss (noto anche come Dracula X al di fuori della cara vecchia Europa). La ciliegina su questa torta al sangue consiste nel team di sviluppo coinvolto: nientemeno che M2, noto per aver portato l’emulazione ufficiale su nuovi vertiginosi livelli (le versioni 3D dei giochi per SEGA Mega Drive su 3DS).

Le funzioni del caso sono tutte qui: riavvolgimento, lettore musicale, galleria di artwork, varianti regionali, salvataggi rapidi e persino la mappatura dei pulsanti. Tuttavia, a discapito della sede dell’annuncio, non si tratta di un’esclusiva. Il gioco è infatti disponibile anche su Steam e PS4, e a mancare all’appello (alla stesura di quest’articolo, almeno) è solo la versione Xbox.

