Nintendo Direct | svelato il remake di Mario vs Donkey Kong

“Here we go again, again”, again: il remake di Mario vs Donkey Kong è uno degli apripista del Nintendo Direct di settembre, parliamone!

Se serviva un gioco nel quale mettere davvero a dura prova il nuovo doppiatore del baffone fin da subito, Mario vs Donkey Kong è probabilmente il migliore per iniziare visto il remake annunciato nel Nintendo Direct di ieri. Come ben sapranno i fedelissimi che lo hanno giocato nel 2004, infatti, questo è uno dei titoli per il quale Charles Martinet si è spinto maggiormente oltre i classici gridolini del panciuto eroe in rosso. L’appuntamento con questo graditissimo ritorno (che però, molto probabilmente, non tornerà mai su Nintendo Switch Online nella sua forma originaria) è fissato per il 16 febbraio 2024. L’attesa si preannuncia snervante!

Un classico per Game Boy Advance fa il suo ritorno con una versione aggiornata per #NintendoSwitch! Recupera i Minimario rubati in Mario vs. Donkey Kong, in arrivo il 16/02/2024! #NintendoDirect pic.twitter.com/mvJq7ijbom — Nintendo Italia (@NintendoItalia) September 14, 2023

Come Mario vs Donkey Kong apre a sorpresa il Nintendo Direct: un annuncio inaspettato

Non sappiamo se definirci più sorpresi per il remake di Mario vs. Donkey Kong nel Nintendo Direct a causa delle molte battute dell’idraulico, o se è a causa del pretesto narrativo che mette alla berlina il consumismo sfrenato. Sia come sia, gli sprite prerenderizzati dell’originale lasciano ora posto a modelli 3D veri e propri, nonché ad un’interfaccia più consona ai canoni moderni di Mario, come ad esempio Maker 2 o 3D World. Parlando di novità, fa qui capolino una componente co-op locale in cui condividere il gameplay a cavallo tra platformer e puzzle game. Sappiamo solo che Toad è un personaggio giocabile, ma non se la nuova versione del gioco intende restaurare l’editor di livelli messo da parte all’ultimo.

