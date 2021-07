Nintendo Direct: un leak suggerisce che ne arrivi uno in autunno

Stando a un leak, potremmo vedere un Nintendo Direct già durante l’autunno: ecco una previsione approssimativa dei possibili contenuti

Iniziano già a fioccare i primi leak per il prossimo Nintendo Direct, e ne abbiamo uno interessante da riportare che fissa l’appuntamento con la Grande N per l’autunno. Vi invitiamo già da ora alla cautela, per quanto attendibile possa essere la fonte. Il tweet che abbiamo incluso nell’articolo viene da SamusHunter2, che in passato ha previsto con esattezza diversi dettagli per le presentazioni del colosso di Kyoto. Stavolta, stando alla leaker vedremo una nuova carrellata in meno di due mesi. A settembre, infatti, dovremmo in teoria prepararci per l’arrivo di nuovi dettagli dal gigante nipponico.

Si sta come d’autunno, sui Nintendo Direct i leak

Il lancio di WarioWare: Get It Together è previsto per il 14 settembre, ed è intorno a quella data che il leak asserisce vedremo il fantomatico Nintendo Direct di quest’autunno. In aggiunta, la leaker non sa dire per certo che la sua fonte sia attendibile al 100%, non ora che i piani sono soggetti al cambiamento (supponiamo per la pandemia, come dimostrano le ultime Olimpiadi). Ciò detto, la presentazione dovrebbe concentrarsi prevalentemente su Metroid Dread. Il nuovo capitolo, svelato nel corso dell’E3, ci darà occasione l’8 di ottobre di confrontarci con E.M.M.I., il nuovo nemico di Samus, concludendo (preferibilmente sul modello OLED) la saga della cacciatrice e degli eponimi Metroid.

in fact I still have nothing in hand it’s too early, but crossing some data I can tell you things that I see very likely. Surely the focus game will be Metroid Dread, while Advance Wars and Mario Party will have sections dedicated to some new features. — Samus Hunter | Nintendo Leak inside (@SamusHunter2) July 27, 2021

L’altro protagonista, stando alla leaker, potrebbe essere Mario Party Superstars. Con un lancio successivo a Metroid Dread previsto per il 29 di ottobre, Superstars intende riportare modalità e mappe classiche dalla serie. Passando alle smentite, invece, la leaker esclude categoricamente ogni menzione del sequel di The Legend of Zelda: Breath of The Wild o di Splatoon 3 nel corso dell’evento. Fino ad ora, le fonti della leaker non hanno menzionato nessuno dei due, sebbene le tempistiche permettano al secondo di iniziare a mostrarsi un po’ di più nella campagna marketing. Prima del Direct, dovremmo ricevere in teoria un altro Indie World.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate del leak?