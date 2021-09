Nintendo: pianificato il direct di Settembre! Ecco quando

Pochi minuti fa l’annuncio: c’è una data per il Nintendo Direct di Settembre, scopriamo insieme quando e tutti i dettagli in questa news

Numerose erano le voci e le indiscrezioni che volevano un Nintendo Direct nel corso di questo mese, il mese di Settembre. Dopo gli eventi della Gamescom, le previsioni per il Tokyo Games Show 2021 e l’evento di Sony PlayStation è arrivata la conferma del proprio evento dedicato anche per la Grande N. Scopriamo tutti i dettagli e la comunicazione ufficiale della stessa azienda di Kyoto.

Nintendo Direct di Settembre fissato per domani!

Sì, avete letto bene, 24 ore (circa) ci separano dal Nintendo Direct di Settembre. Un annuncio inaspettato, o meglio, che era stato un po’ dimenticato dai più. Come al solito Nintendo riesce a non essere mai banale neanche con gli annunci. A distanza di un giorno, infatti, arriva questo annuncio di un importantissimo Direct che sarà incentrato su titoli first party e avrà una durata di ben 40 minuti. Saranno 40 minuti intensi e pieni zeppi di annunci, in pienissimo stile Nintendo. Ecco il cinguettio ufficiale con il quale è stata annunciata la conferenza su Twitter:

Tune in 9/23 at 3 p.m. PT for a #NintendoDirect livestream featuring roughly 40 minutes of information focused mainly on #NintendoSwitch games launching this winter. pic.twitter.com/feHBEKfHPG — Nintendo of America (@NintendoAmerica) September 22, 2021

Questo Nintendo Direct andrà in onda alla mezzanotte tra Giovedì 23 e Venerdì 24 Settembre. Un orario un po’ insolito per Nintendo. Le aspettative su questa conferenza non mancano e l’hype attorno ad alcuni titoli è decisamente molto alto. Metroid (di cui si avvicina l’uscita), Splatoon 3, Breath of the Wild 2 sono solo alcuni dei titoli più attesi. Non ci resta che attendere e aspettare questa scoppiettante conferenza. Fateci sapere con un commento quali sono i giochi che attendete di più.

