Nintendo: in arrivo in Giappone una galleria commemorativa

Entro il 2024, in Giappone aprirà una galleria a tema Nintendo: il museo della Grande N seguirà tutta la storia aziendale dal 1889 ad oggi

Che non si dica che Nintendo non sappia come prendere la stampa di settore completamente alla sprovvista: la Grande N ha infatti annunciato che aprirà in Giappone una galleria dedicata alla propria storia. La struttura mirata alla storia ultracentenaria della compagnia è l’ormai abbandonato stabilimento di Uji Ogura. Ricordiamo infatti che il colosso di Kyoto è stato fondato nella medesima città nel 1889 dall’artigiano Fusajiro Yamauchi, il cui nipote (acquisito) Hiroshi, dopo il bombardamento americano di fine guerra (a cui Kyoto scampò per miracolo), spostò il focus dell’azienda dalle carte hanafuda ai giocattoli negli anni sessanta, per poi passare ai videogiochi negli anni ’80.

Nintendo Gallery: la galleria commemorativa della Grande N in Giappone

La Grande N, come recita il comunicato della stessa Nintendo, è felice di annunciare la futura conversione del suo stabilimento di Uji Ogura in Giappone in una galleria dedicata alla propria storia. Il museo sarà realizzato in collaborazione con la cittadina in questione, per rimodernarne l’area in prossimità della stazione. Lo stabilimento risale al 1969, ma il è con l’ultima espansione nel 1988 che ha preso il nome di Uji Ogura. Prima che cadesse in disuso nel 2016, la sua mansione era l’assistenza clienti e la riparazione dei prodotti. I piani di conversione vanno avanti da allora

La futura “Nintendo Gallery” sarà completa e accessibile al pubblico entro l’anno fiscale 2023, che avrà termine a marzo 2024. Di sicuro, è tutto meno che la notizia che ci saremmo aspettati visto che il pieno fermento pre-E3 è tornato a colpire giusto oggi. Le voci circa Nintendo Switch Pro hanno ripreso a girare a pieno regime: ora la data prefissata per l’ipotetico annuncio del nuovo modello è il 4 giugno, ovvero dopodomani. Una cosa è certa, però; il colosso di Kyoto smetterà per forza di giocare a carte coperte, dolente o nolente, con l’arrivo della fiera losangelina. Fino ad allora, pazientiamo.

