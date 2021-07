Nintendo 3DS: un nuovo inaspettato aggiornamento in arrivo

Dal nulla, arriva un nuovo aggiornamento per Nintendo 3DS: date un caloroso benvenuto alla versione più stabile di sempre, la 11.15.0-47

Nonostante i colori del tramonto, il rosso di Nintendo 3DS torna a brillare di luce propria con un nuovo aggiornamento. Come potreste però avere intuito, il tempo per aggiungere feature è passato da un pezzo. In altre parole, dunque, come è successo recentemente con Wii U si tratta solamente di un update per la stabilità di sistema. Si tratta solitamente di un controllo di routine che rimuove anche dei bug, ma che solitamente si limita a sbirciare in giro per la console in cerca di modifiche.

L’aggiornamento più stabile di Nintendo 3DS, il nuovo 11.15.0-47

Come abbiamo specificato, il nuovo aggiornamento al firmware di Nintendo 3DS porta la console portatile alla versione 11.15.0-47. Ad indicarlo è un tweet ufficiale del servizio clienti, che riportiamo qui sotto nella sua versione originale. Vista l’assenza di nuove feature (contrariamente all’utile novità di Switch), è purtroppo ormai evidente che la conclusione del ciclo vitale della console sia alle porte. Vi lasciamo alla visione del post in questione.

Purtroppo, tra pochi mesi non si potrà più inviare nuovi giochi per la revisione e la pubblicazione da parte della Grande N. Nonostante i meriti della console portatile, teatro di molti trionfi per la scena indie e di altrettanti ritorni in grande stile come Resident Evil Revelations, anche per il caro vecchio 3DS si sta avvicinando sempre più l’età della pensione. Speravamo che questo momento non arrivasse mai, ma ormai difficilmente potremo aspettarci altro oltre ad upgrade minori per la stabilità di sistema.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate della novità? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.