Nihon Falcom: quattro titoli in arrivo

NIS America è felice di annunciare che quattro titoli di Nihon Falcom arriveranno in Occidente per la gioia di tutti gli amanti dei JRPG

I titoli JRPG della Nihon Falcom in questione saranno The Legend of Heroes: Trails from Zero, The Legend of Heroes: Trails to Azure, The Legend of Heroes: Trails into Reverie e The Legend of Nayuta: Boundless Trails. Ma vediamo un po’ meglio di che cosa si tratta!

Quando arriveranno i titoli di Nihon Falcom

Questo quartetto di leggendari JRPG saranno disponibili per PS4, Nintendo Switch e PC in Nord America, Europa e Oceania! Inoltre, Trails from Zero e Trails to Azure, saranno localizzati in inglese in collaborazione con il gruppo Geofront!

The Legend of Heroes: Trails from Zero (Data d’uscita – Autunno 2022)

Quando Lloyd Bannings viene assegnato alla Special Support Section di Crossbell, lui e i suoi nuovi compagni di squadra devono mettersi alla prova mentre combattono per superare l’ingiustizia di una città attanagliata dalla corruzione.

The Legend of Heroes: Trails to Azure (Data d’uscita TBD 2023)

La Special Support Section è tornata con più membri e più casi da risolvere! In che modo questo gruppo disordinato affronterà le minacce che incombono sulla stabilità politica di Crossbell mantenendo le fondamenta della propria squadra?

The Legend of Heroes: Trails into Reverie (Data d’uscita TBD 2023)

Tre diverse leggende stanno per essere svelate! Determina il destino di Rean Schwarzer, Lloyd Bannings e della misteriosa “C” in questo capitolo culminante della serie The Legend of Heroes.

The Legend of Nayuta: Boundless Trails (Data d’uscita TBD 2023)

Un fatidico incontro con la fata Noi permette a Nayuta e a i suoi amici di dare inizio ad un viaggio per esplorare tutto ciò che si nasconde oltre i confini della loro isola natale per fermare un oscuro complotto.

Si preannuncia dunque un altro viaggio nei regni fantastici dei JRPG, siete pronti avventurieri? Per mantenervi dunque un po’ in allenamento e riprendere confidenza con queste meccaniche di gioco, che ne dite di recuperare dei titoli simili al miglior prezzo? Se siete interessati, cliccate qui, mentre, per essere sempre aggiornati sul grande mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, rimanete con noi qui su tuttoteK!