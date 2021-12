Nier: Yoko Taro scherza sulla fine della serie

In un video dedicato agli auguri di buone feste, Yoko Taro e altre due figure importanti dietro a Nier parlano di ciò che ha caratterizzato l’anno e riguardo il futuro che attende la serie, scherzando sulla sua fine

Ci troviamo adesso a celebrare le festività più importanti che giungono alla fine dell’anno, e per l’occasione anche Yoko Taro, il creatore di Nier, ha voluto dedicare ai fan un messaggio di auguri insieme a due membri chiave del team di sviluppo che lo hanno accompagnato per tutti questi anni. Nel video rilasciato su Twitter è possibile vedere il director insieme al producer Tosuke Saito e il compositore Keiichi Okabe. Il leggendario trio però non si riduce ad un mero augurio di buone feste, decidendo di fare qualche battuta divertente riguardo i loro trascorsi e ciò che li aspetterà in futuro.

Yoko Taro dichiara la fine di Nier

La dinamica del video viene portata avanti dal producer, ricordando come Nier fu lanciato per la prima volta 11 anni fa. Dopo queste affermazioni, sia Yoko Taro che Keiichi Okabe sentono il peso dell’età che avanza, poiché ognuno di loro ha ormai raggiunto o superato i cinquant’anni. Mentre lo scorso anno era stato celebrato il decimo anniversario della serie, purtroppo la pandemia ha reso molto difficile organizzare i concerti previsti per l’evento, e lo studio ha dunque ripiegato verso un live stream della durata di ben dieci ore. Eppure, ciò non ha impedito a Nier Replicant di ottenere un enorme successo tra i videogiocatori, raggiungendo più di un milione di vendite. Ed è qui che Saito pone una domanda importante a Yoko Taro e Keiichi Okabe, chiedendo se essi avessero l’intenzione di fare qualcosa di nuovo con Nier.

YOKO TARO said it here, NieR is finished 😱 Happy holidays from the NieR team! 🎄 pic.twitter.com/FPCSyLiZKj — NieR Series (@NieRGame) December 22, 2021

Yoko Taro dichiara un esplicito “no, nulla”, annunciando ufficialmente la fine di Nier. Saito è però abbastanza certo di come questa dichiarazione si troverà con l’essere una bugia, e dunque il director corregge la sua affermazione, dicendo come potrebbe fare qualcosa in più nel caso ricevesse un bel po’ di soldi. Tuttavia, Saito si mostra più che disponibile. Dopo aver parlato brevemente di cosa Okabe e Taro desiderino per Natale (il primo vuole curare il proprio dolore alle spalle, il secondo diventare una persona gentile), il director svela poi come nel video si nasconda un misterioso messaggio, e coloro che riusciranno a scoprirlo vinceranno la metà del contenuto presente nel conto in banca di Saito (è una bugia). Questo filmato viene poi concluso con un desiderio da parte del compositore Okabe, che vorrebbe poter fare presto un Nier World Tour per incontrare i fan di tutto il mondo.

