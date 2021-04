Nier Replicant: svelata la durata, quante ore per finirlo?

Disponibile già da un paio di giorni, Nier Replicant sta appassionando molti videogiocatori in tutto il mondo e la domanda che più spesso ci si pone è: qual è la sua durata?

Nier Replicant è disponibile già da un paio di giorni, e l’immortale opera di Yoko Taro, prequel di Nier Automata, sta già appassionando tantissimi videogiocatori in tutto il mondo. Sebbene le vendite sembrano non star tenendo il passo con le avventure di 2B, dobbiamo ammettere che vedere i riflettori puntati su un titolo che nel 2012 era decisamente di nicchia fa davvero piacere. Stiamo lavorando per voi, per parlarvene al meglio, quindi non ci esponiamo in alcun modo sotto il punto di vista valutativo. L’opera porta con sé comunque un retaggio davvero difficile da scardinare e delle meccaniche di base “anziane”, ma sappiamo quanto i ragazzi di Toylogic siano bravi con le riedizioni.

La domanda che moltissimi si stanno ponendo in questi primi giorni dal lancio è: quanto dura Nier Replicant? Effettivamente, essendo un action-jrpg pieno di missioni secondarie e contenuti aggiuntivi, la domanda è più che legittima. Secondo Square Enix, per completare il titolo concentrandovi sulla sola narrativa dovreste impiegare all’incirca 20 ore. Questo se deciderete di saltare le missioni secondarie e le attività opzionali, perché altrimenti potreste arrivare tranquillamente a 35 o più ore totali.

Nier Replicant: la durata è molto simile a quella dell’originale, però…

Una durata che si allinea facilmente con quella del titolo originale, ma bisogna ricordare che la riedizione include alcune nuove feature e aggiunte che molto probabilmente andranno ad aumentare il monte ore totali. Infatti, oltre al poter selezionare la soundtrack, il doppiaggio e i costumi di Nier Automata, in Nier Replicant è presente anche un episodio extra chiamato Sirenetta, con boss unico compreso. Inoltre, sono presenti alcuni dungeon DLC dell’originale che in questo caso sono stati inclusi all’interno del gioco.

Insomma, di modi per allungare la durata di Nier Replicant se volete ne trovate a bizzeffe. Se volete qualcosa da giocare in attesa dell’arrivo di Resident Evil Village o aspettando l’arrivo di Returnal nei prossimi giorni, il titolo di Yoko Taro potrebbe decisamente fare per voi. E voi che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech! E se volete acquistare una chiave di Nier Replicant a un prezzo decisamente vantaggioso, vi consigliamo di dare un’occhiata alla pagina dedicata di InstantGaming che potete raggiungere cliccando qui!