NieR Replicant: un nuovo boss e il contenuto dell’originale confermati

NieR: Replicant ver.1.22474487139 uscirà la prossima settimana per Xbox One, PS4 e PC. Per i fan dell’originale, questo è il momento ideale soprattutto dopo il successo di NieR: Automata. La riedizione offrirà una grafica e un combattimento migliorati, e includerà anche contenuti che il team di sviluppo non poteva inserire nell’originale. Confermato, infatti, un nuovo boss per NieR: Replicant ver.1.22474487139. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

NieR Replicant: un boss “triste e potente” vi aspetta

Parlando con PCGamesN, il produttore Yosuke Saito ha riferito quanto segue: “Ci saranno alcune sezioni extra della storia che non siamo stati in grado di inserire nell’originale. In NieR Replicant ci sarà anche un nuovo boss incredibilmente triste e potente che vi aspetta da qualche parte. Spero che vi piacerà. ” È interessante notare che ci sarà anche “qualcosa” che coinvolgerà un personaggio del gioco originale e alcuni riferimenti a NieR: Automata:

Ci sono un sacco di nuove aggiunte lì dentro. C’è una nuova storia, un collegamento in più ad Automata e qualcosa anche per i fan di “Dad Nier”, quindi penso che anche le persone che hanno giocato alla versione originale dieci anni fa saranno più che soddisfatte.

“Dad Nier”, ovviamente, si è un riferimento al protagonista di NieR: Gestalt (la versione occidentale del gioco). Saito elogia anche Takahisa Taura di PlatinumGames per il suo lavoro sul sistema di combattimento nella remaster. Taura ha aiutato a “esaminare e adattare tutte le animazioni di battaglia”. Saito ha anche aggiunto:

Sento che le battaglie in Automata siano state tutte così apprezzate grazie al contributo di Platinum Games. Quell’esperienza è stata senza dubbio trasferita in Replicant. È stato di grande aiuto anche il fatto che il signor Taura e il team di Automata supervisionassero e ottimizzassero il sistema.

NieR: Replicant ver.1.22474487139… uscirà il 23 aprile in tutto il mondo. Il titolo è entrato in fase gold qualche tempo tempo fa e apparentemente conterrà costumi DLC basati sui personaggi di NieR: Automata.

