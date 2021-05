NieR Re[in]carnation: nuovo trailer e Pre-registrazioni aperte

NieR Reincarnation si è mostrato in un nuovo trailer promozionale e annuncia l’inizio delle pre-registrazioni su iOS e Android

Un nuovo trailer promozionale di NieR Reincarnation annuncia l’apertura delle pre-registrazioni su iOS e Android anche in occidente. Il nuovo, attesissimo titolo della fortunata serie Square-Enix arriverà per ora esclusivamente su piattaforme mobile, ma, a giudicare da quanto ci è stato mostrato finora, questo non lo rende assolutamente un titolo da sottovalutare.

Il nuovo trailer di NieR Reincarnation ci mostra nuove immagini del gioco

In questo nuovo trailer promozionale NieR Reincarnation approfondisce ulteriormente la sua interessante direzione artistica. Un dato molto interessante è anche quello relativo alla traduzione in inglese. Il gioco, infatti, arriverà anche in occidente, anche se non si hanno notizie di un’eventuale localizzazione in italiano. In passato, i giocatori nipponici hanno potuto provare una closed betal dell’opera, conclusasi il 5 agosto del 2020.

NieR Reincarnation è ambientato in un mondo chiamato The Cage, La Gabbia. Vivremo l’avventura dal punto di vista di una piccola ragazzina senza nome, la quale sarà accompagnata da una strana creatura chiamata Mama, nel tentativo di espiare i propri peccati. Oltre a questo inusuale duo, però, faremo anche la conoscenza del Dark Monster, un essere che si aggira per La Gabbia perseguendo obiettivi a noi sconosciuti. Il titolo dovrebbe essere un interessante incrocio fra un gioco di ruolo a turni e altri prodotti più assimilabili al genere dei Gacha, che in Giappone sono molto popolari. Nonostante tutto, la componente narrativa dovrebbe essere preponderante anche questa volta.

