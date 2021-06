NieR Reincarnation: svelata la data di uscita

A pochi mesi dal debutto giapponese, NieR Reincarnation è pronto a sbarcare anche sui dispositivi iOS e Android occidentali, come conferma la data di rilascio ufficiale

Ora che i fan nipponici hanno avuto un po’ di mesi per godersi il primo viaggio mobile all’interno dell’universo di NieR, è tempo per la creatura di Yoko Taro di sbarcare anche al di fuori dei confini natii. Il titolo free-to-play NieR Reincarnation, difatti, è oramai in procinto di approdare ufficialmente anche in Europa, Nord America e Korea, come confermato da Square Enix: la compagnia giapponese, difatti, ha comunicato la data di lancio ufficiale della produzione diretta a dispositivi iOS e Android, che è prevista per la fine dell’oramai prossimo mese di Luglio.

NieR Reincarnation arriva a fine Luglio

Lanciato in Giappone nel corso del passato mese di Febbraio, il gioco narra la storia della Girl of Light, una giovane donna che si risveglia in un misterioso mondo conosciuto come The Cage. Guidata da una creatura misteriosa che dice di chiamarsi Mama, la ragazza deve esplorare questa enigmatica location, con l’obiettivo di recuperare i propri ricordi e fare ammenda dei propri peccati.

Durante il suo viaggio la Girl of Light farà la conoscenza di altri personaggi, che comprenderanno il canuto Prosthetic Hunter, perennemente alla ricerca di arti sostitutivi, ed il Wanderer, un giovane in viaggio assieme ad un soldato meccanico. Il gioco presenterà meccaniche di tipo gacha, che serviranno per reclutare nuovi elementi per il nostro party, pertanto sarà lecito aspettarsi una corpose dose di bizzarre creature, in perfetto stile Yoko Taro.

Potremo anche raccogliere e potenziare le armi, da utilizzare all’interno dei combattimenti a turni, che avranno luogo all’interno dei ricordi recuperati. Gli scontri saranno gestiti in maniera automatica dal gioco, con gli attacchi speciali che potranno essere attivati toccando lo schermo, una volta che gli indicatori appositi saranno carichi.

NieR Reincarnation sarà disponibile per il download gratuito a partire dal prossimo 28 di Luglio, e noi di tuttoteK siamo davvero ansiosi di metterci le mani sopra. E voi, avete intenzione di provarlo? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti, magari dopo aver fatto un giro anche sulle pagine di Instant Gaming.