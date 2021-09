New World: Presto Amazon darà un cambio di server gratis

In risposta alle numerose richieste e lamentele da parte dei fan che non sono in grado di entrare nei server stracolmi di New World, Amazon interverrà a riguardo nelle prossime settimane

New World è il nuovissimo primo MMORPG prodotto interamente da Amazon Games che nell’ultimo periodo ha spopolato nella community dei videogiocatori. Ciò è stato possibile anche grazie all’open beta, che ha portato una miriade di visualizzazioni presso i più gettonati streamer di Twitch. In aggiunta, il feedback prodotto dagli utenti che hanno partecipato alla beta ha fatto in modo da rinviare il rilascio del gioco, ma tutto con lo scopo di rendere il titolo più apprezzabile. Adesso, però, New World ha da affrontare un problema all’interno dei propri server, nato proprio a causa della fama ottenuta finora.

New World ed i server straripanti

L’attesa prolungata per l’accesso dei server di New World è la causa scatenante della rabbia dei videogiocatori, poiché è impossibile entrarvi in tempi ragionevoli. Per ovviare al problema, gli sviluppatori intendono apportare al più presto una soluzione, ma pare che ci vorrà comunque del tempo. La notizia positiva che possiamo dare a coloro che si ritrovano a dover far parte delle lunghe file, è che è in programma la creazione di più server, oltre all’espansione del numero massimo di giocatori supportati all’interno di quelli già presenti su New World. Lo studio di sviluppo ha affermato, inoltre, che entro le prossime due settimane renderanno possibile nel sistema il cambiamento verso altri nuovi server in modo gratuito.

Vedere la necessità di aumentare la capienza dei server sta a dimostrare come il gioco abbia fatto centro nel mercato videoludico, raggiungendo un incredibile boom che rappresenta il successo del nuovo gioco di Amazon. C’è comunque da stabilire se sia però anche per motivi di qualità, oltre che di popolarità. Avrete modo di scoprirlo giocando voi stessi il gioco, disponibile dal 28 settembre 2021 su PC. Per giocare New World sarà necessario l’acquisto, ma per ora non sembrano previste ulteriori opzioni di pagamento per accedere alle varie attività che il gioco ha da offrire.

Se vi interessano dei consigli su come iniziare la vostra avventura su New World, potete dare un’occhiata ai nostri articoli presenti su tuttoteK, e passate su Instant Gaming per giochi a basso prezzo.