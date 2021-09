New World: il futuro prossimo del gioco è come esclusiva PC

Amazon sembra disposta a fare tutto per rendere New World un’opera ottimale, arrivando a non scendere a compromessi di alcun tipo, neanche se ciò significhi un rinvio della data d’uscita o un’esclusiva temporanea su PC

Come abbiamo potuto notare in questi ultimi due giorni, il primo successo videoludico dell’azienda di Jeff Bezos, New World, non è stato in grado di reggere alle trepidanti aspettative costruite dai giocatori per quanto concerne l’aspetto tecnico, poiché molte persone non riescono nemmeno ad accedere al gioco a causa delle lunghissime code nei presenti nei server. Nonostante sia stato annunciato un ampliamento delle capacità dei server di New World e della quantità degli stessi, questo andrà solo a beneficio dei giocatori PC, che avranno tra le mani il gioco in esclusiva, almeno per quanto riguarda il futuro prossimo del titolo.

New World esclusiva PC: così vicino ma così lontano

Attualmente, il periodo in cui New World avrà posto anche sulle console anziché essere solo su PC non ci è dunque ancora dato sapere. Amazon ha dichiarato, mediante la risposta ad un tweet che supplicava di rendere disponibile il gioco per le altre piattaforme, che nell’immediato futuro New World sarà un’esclusiva PC, portando dunque gli utenti console a doversi rassegnare all’attesa di un periodo fortemente imprecisato di tempo, prima di poter unirsi all’MMO più in voga del momento.

New World will be playable only on PC for the foreseeable future. — New World (@playnewworld) September 29, 2021

Ma tutto sommato bisogna notare come, con il problema delle code per accedere a New World ancora presente, affermare ciò in questo momento potrebbe essere una mossa che porterà coloro che credevano di avere abbastanza pazienza nell’aspettare una release su altre piattaforme ad arrendersi e provare ad entrare nel gioco via PC, aumentando così inevitabilmente il peso che graverà sui server. Può darsi, tuttavia, che questa decisione sia stata presa in modo da apportare un’ottimizzazione soddisfacente, così da ridurre per il momento il lavoro del team e le esperienze negative dei giocatori una volta che il gioco sbarcherà su console.

