New World: Amazon interviene nella chat globale dopo lo spam di massa

Amazon si ritrova costretto ad intervenire nella chat globale di New World dopo l’eccesso di spam che impediva ai player di giocare

Amazon si è visto costretto ad intervenire nella chat globale di New World: parecchi giocatori, infatti, approfittavano della possibilità di inviare multimedia per spammare immagini e link e sovraccaricare così i server, rendendo impossibile al gioco di funzionare correttamente. Gli utenti, infatti, mandavano via chat globale elementi multimediali inappropriati che facevano crashare il game.

New World: la chat globale non è il primo dei problemi per Amazon Game Studios

La chat globale di New World non è il solo problema che Amazon Game Studios è stato costretto a sistemare: il popolare MMORPG di casa Amazon si è visto costretto a rimandare l’uscita per ben quattro volte (l’ultima volta da febbraio 2021 si era arrivati al 31 agosto e poi, finalmente, al 28 settembre dello stesso anno, quando effettivamente il gioco è stato rilasciato sul mercato) a causa dell’enorme hype che il beta testing aveva provocato, anche grazie agli streaming su Twitch. In seguito, i server stracolmi di New World avevano costretto Bezos e la sua azienda ad aggiungere ulteriori server gratuiti, per permettere ai nuovi giocatori di poter accedere senza problemi.

Il nuovo problema di Amazon Game Studios è dovuto a un trend che spingeva i player a usufruire della chat globale per inviare contenuti “sgradevoli” (come ha affermato l* community manager Luxendra su uno dei forum ufficiali di New World): l’azienda è intervenuta impedendo ai giocatori di abusare ulteriormente di questa funzione, inserendo l’opzione di bannare chiunque inserisca link sospetti nella chat globale. Si conferma, inoltre, che per ora Amazon Game Studios non ha intenzione di portare New World su console.

