New World: ecco i dettagli dell’ultimo grande aggiornamento “Nel Vuoto”

Disponibile da oggi il nuovo aggiornamento per New World, sarà sufficiente a ricondurre parte dei giocatori sui server del titolo?

Masse di giocatori hanno già abbandonato la nave di New World, ma il primo importante aggiornamento del gioco potrebbe essere sufficiente per far rientrare sui server parte di essi. Lanciato oggi, l’update, chiamato “Nel Vuoto” include nuove missioni e correzioni di bug, inoltre sono presenti anche nuove armi, PvP opzioni, nemici e miglioramenti generali in quasi tutte le categorie. È sufficiente ad affrontare di ogni problema emerso dal lancio? Probabilmente no, ma è un enorme passo nella giusta direzione. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

New World: nuove missioni, armi, nemici e molto ancora nell’ultimo aggiornamento

Con l’aggiornamento “Nel Vuoto” di New World è arrivato un nuovo tipo di arma, “The Void Gauntlet“, che ha lo scopo di aumentare i danni magici aggiungendo molte utili opzioni di supporto. Lo skill tree del Decadimento favorirà i giocatori che preferiscono attaccare a distanza, mentre quello dell’Annientamento si adatterà bene ai danni a distanza ravvicinata. Sono state apportate molte modifiche agli skill tree nel loro insieme, quindi è una buona idea ricontrollare quale sia il più indicato per il vostro stile di gioco prima di continuare.

I giocatori si sono lamentati della mancanza di cavalcature dal lancio di New World e, sebbene tale feature non abbia ancora fatto la sua comparsa, viene ora garantito un aumento della velocità di movimento del 10% quando si viaggia su strada. Ciò accadrà quando un giocatore sta correndo su una strada per almeno tre secondi e scomparirà se viene sguainata un’arma o se vieni trascinato in battaglia in altro modo.

I Cavalieri Varangian saranno i nuovi nemici che i giocatori potranno incontrare: un gruppo alla ricerca di artefatti magici con un leader incredibilmente crudele. Coloro che hanno investito nel PvP ora avranno nuove missioni di fazione e la durata persa dalle morti in PvP è stata ridotta del 10%. Sono state apportate modifiche anche all’economia del gioco, con gli oggetti che possono essere collocati sulla stazione commerciale solo per 14 giorni, in calo rispetto a 28. La tassa sulla casa verrà ora detratta ogni sette giorni anziché cinque.

New World è ora disponibile su PC. Non è chiaro se questo update sarà sufficiente per attirare indietro parte dell’enorme base di giocatori del primo giorno del titolo, ma a questo punto qualsiasi correzione è apprezzata. Se siete ancora alle prime armi con questo titolo targato Amazon vi consigliamo di dare un’occhiata alle nostre guide su come salire di livello velocemente e come giocare con gli amici.

