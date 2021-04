New Pokemon Snap: ecco la mappa del gioco

New Pokemon Snap si prepara a farvi incontrare le creature di Nintendo “dal vivo”, scopriamo i dettagli della mappa del gioco in questa news

Un nuovo sito web interattivo di New Pokemon Snap ci offre un’anteprima della mappa della regione di Lental prima del lancio del gioco la prossima settimana. Per la cronaca, la regione di Lental è la nuova misteriosa location in cui si svolge New Pokemon Snap, il luogo che potremo esplorare per scoprire e poi scattare istantanee perfette degli eterni mostriciattoli tascabili di Nintendo e Game Freak.

New Pokemon Snap: la mappa di Lental sarà caratterizzata da 4 biomi diversi

Dalla schermata della mappa sul sito Web di New Pokémon Snap, potete fare clic su un numero qualsiasi di location diverse per conoscere i vari Pokemon che vagano in giro. Potete anche mettere le mani su alcuni punti platino My Nintendo mentre vi avventurate nel nuovo sito web. Nintendo ha anche dichiarato che alcuni nuovi oggetti relativi a Pokemon Snap saranno presto in palio.

Inoltre, avrete la possibilità di sbloccare una nuova cornice per foto ogni volta che visitate una delle otto posizioni sulla mappa interattiva. Potrete prendere queste cornici e aggiungerle a qualsiasi foto esistente sul vostro telefono o PC. Nelle ultime settimane, Nintendo ha pian piano alzato sempre più il sipario sulla regione di Lental in New Pokemon Snap. In precedenza, abbiamo scoperto che questa nuova regione presenterà quattro biomi distintivi: deserto, giungla, foresta e regioni oceaniche.

Embark on a journey to learn more about the Lental region! This virtual tour experience will get you prepped to start a great Photodex. Move through eight spots on the map with information on Pokémon interactions & habitats! #NewPokemonSnaphttps://t.co/x3ACBY7Ti1 pic.twitter.com/29qRIRbWcp — Nintendo of America (@NintendoAmerica) April 23, 2021

Come probabilmente vi immaginate già, è qui che potrete trovare Pokemon che corrispondono all’incirca alle location in questione. Ad esempio, avete buone possibilità di imbattervi in uno Squirtle nell’area oceanica della regione di Lental o in un Chikorita nei boschi.

A tal proposito, il game director di New Pokemon Snap ha recentemente parlato di quanto sia difficile selezionare le creature da includere nel gioco. Il team di sviluppo di Nintendo ha pensato attentamente a quale Pokemon si sarebbe adattato naturalmente ai quattro biomi, e da lì è partito il lavoro di scrematura, culminando in oltre 200 creature protagoniste del gioco in arrivo.

New Pokemon Snap debutterà venerdì prossimo, il 30 aprile, esclusivamente per Nintendo Switch. Se state già provando quell’irresistibile prurito nostalgico degli anni ’90 nel vedere il gioco, non passerà molto tempo prima che potrete leggere la recensione relativa qui, sulle nostre pagine.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Restate sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.