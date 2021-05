New Pokémon Snap: come ottenere 4 stelle fotografando Comfey

New Pokémon Snap vi permette di catturare Pokémon scattando foto. Vediamo in questa guida come ottenere 4 stelle fotografando Comfey in New Pokémon Snap

Il nuovo titolo dedicato al franchise Pokémon è finalmente arrivato. In questo nuovo gioco il vostro obiettivo è catturare tutti Pokémon fotografandoli e ottenere da ognuno il massimo livello di stelle. New Pokémon Snap ha riportato sulle scene Comfey, uno dei più strambi Pokémon di sempre. Non solo, lo ha fatto riuscendo a integrare il Pokémon nel bellissimo campo di fiori che arricchisce la vegetazione della nuova regione di Lental. Nonostante abbiamo avuto nella storia del brand Pokémon altrettanto assurdi, come degli esemplari che somigliano a dei coni gelato, Comfey rimane comunque uno dei più strani e particolari. Difficile da descrivere, quest’ultimo somiglia piuttosto a una grade corona floreale.

Comfey: come ottenere tutte e 4 le stelle in New Pokémon Snap

Questo Pokémon possiede una grande varietà di animazioni uniche. Se non riuscite ad ottenere da Comfey tutte le stelle, non disperate. Andiamo infatti a vedere insieme come ottenere tutte e 4 le stelle da Comfey in New Pokémon Snap. Ecco quindi tutte le situazioni e contesti in cui potrete fotografare il Pokémon:

1 Stella : Senza interagire con lui, fotografatelo mentre sta levitando sul luogo.

: Senza interagire con lui, fotografatelo mentre sta sul luogo. 2 Stelle : Lanciategli un Fluffruit e scattategli una foto mentre è infastidito dal vostro gesto.

: Lanciategli un e scattategli una foto mentre è infastidito dal vostro gesto. 3 Stelle : Per ottenere 3 Stelle non dovete fare nulla di difficile. A quanto pare basta fotografare il Pokémon mentre è sul lato destro del campo di fiori, vicino alla fine del primo stage. Scattate mentre è in volo davanti a voi mostrandovi il suo fiore rosso.

: Per ottenere 3 Stelle non dovete fare nulla di difficile. A quanto pare basta fotografare il Pokémon mentre è sul lato destro del campo di fiori, vicino alla fine del primo stage. Scattate mentre è in volo davanti a voi il suo fiore rosso. 4 Stelle: Quando avete sbloccato l’abilità Melodia, usatela nel campo di fiori all’interno del Florio Nature Park. A questo punto tutti i Comfey cominceranno a ballare. Scattate una foto al gruppo che danza a ritmo di musica per ottenere 4 Stelle.

Se non riuscite a raggiungere le 4 stelle ricordatevi di aumentare il vostro Livello Ricerca in ogni zona. Ad ogni nuovo livello avrete la possibilità di osservare i Pokémon in nuovi comportamenti e situazioni. Continuate quindi a scattare foto in una specifica zona per sbloccare tutti Livelli Ricerca in quella stessa e completate il vostro Fotodex. Ricordiamo che New Pokémon Snap è disponibile ora per Nintendo Switch.

Fateci cosa ne pensate del gioco nei commenti. Per acquistare titoli in sconto andate sul nostro link di Instant Gaming! Per rimanere aggiornati sulle ultime novità videoludiche seguite le pagine di tuttoteK.