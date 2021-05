New Pokémon Snap: come ottenere 4 stelle con Bouffalant

L‘inarrestabile Bouffalant è arrivato in New Pokémon Snap, pronto a sbaragliare la concorrenza: come raggiungere le 4 stelle?

Bouffalant, nonostante abbia tutta l’aria di essere l’evoluzione del Pokémon di prima generazione Tauros, non lo è. La particolarità di questo grosso bufalo è senza alcun dubbio la grande criniera in stile afro dalla quale sporgono due altrettanto enormi corna. Queste ultime, utilizzate principalmente come arma, sono adornate da due anelli dorati che ne aumentano la particolarità. A differenza di altri pokémon più ricercati, come ad esempio Shaymin, questo magnifico animale non è così raro. È possibile trovarlo, infatti, già dai primi livelli di New Pokémon Snap, disponibile su Nintendo Switch, ma non è così facile arrivare a raggiungere tutte e le 4 stelle con Bouffalant.

Bouffalant: come ottenere tutte e 4 le stelle in New Pokémon Snap

Ma quindi, una volta acceso New Pokémon Snap e trovato Bouffalant, come fare per accaparrarsi le 4 stelle? Dopo averlo scovato, per completare ogni singola valutazione fotografica della sua voce nel Photodex ti servirà uno strumento in particolare che ora andremo a svelare. Partiamo però dal principio, analizzando passo passo tutti gli step:

1° stella: per ottenere questa prima stella, sarà sufficiente una semplice immagine di Bouffalan . Andranno benissimo anche quelli che puoi vedere in lontananza all’inizio della prima fase del gioco, perfetti per una foto del genere.

per ottenere questa prima stella, sarà sufficiente una semplice immagine di . Andranno benissimo anche quelli che puoi vedere in lontananza all’inizio della prima fase del gioco, perfetti per una foto del genere. 2° stella: per conquistare la seconda stella, possiamo utilizzare un qualsiasi screenshot di un Bouffalant addormentato, senza dettagli o situazioni particolari.

per conquistare la seconda stella, possiamo utilizzare un qualsiasi di un Bouffalant addormentato, senza dettagli o situazioni particolari. 3° stella: il raggiungimento di questa terza stella richiederà qualche azione in più. Dopo aver lanciato un Fluffruit direttamente su un Bouffalant, sarà facile notare quanto ne sarà infastidito. Questo è il momento perfetto! Fai uno screenshot di quell’istanza e la terza stella sarà tua.

il raggiungimento di questa terza stella richiederà qualche azione in più. Dopo aver lanciato un direttamente su un Bouffalant, sarà facile notare quanto ne sarà infastidito. Questo è il momento perfetto! Fai uno screenshot di quell’istanza e la terza stella sarà tua. 4° stella: per accaparrarsi anche questa quarta e ultima stella, il procedimento da seguire è questo. Nella primissima area del Parco Naturale Florio (Giorno), si trova la mandria Bouffalant. Dopo esserti avvicinato a dovere, prova ad usare la tua Melodia. I Bouffalant si disperderanno, apparentemente infastiditi, ed uno di loro andrà a sbattere contro quello più vicino a te. Dopo un paio di secondi, inizieranno a testarsi a vicenda e sarà esattamente in questo istante che dovrai scattare la tua fotografia.

È importante ricordare che, il comportamento dei diversi pokémon, si modifica in base al livello di ricerca in cui vi trovate. Aumentando il tuo livello di ricerca in ogni fase, potrete notare comportamenti diversi delle creature e riuscire nell’impresa di collezionare tutte le stelle per il vostro Photodex. Se non riesci a trovare subito il momento specifico per quello che stai cercando, non ti preoccupare! Semplicemente potrebbe essere dovuto a questo. Continua a scattare foto in una fase specifica, per sbloccare ogni livello di ricerca e completare il tuo Photodex.

Giocatori di New Pokémon Snap, siete già riusciti a prendere tutte le 4 stelle per Bouffalant? Fatecelo sapere nei commenti e restate con noi su tuttoteK! Tutti gli altri giochi targati Pokémon sono disponibili, in formato digitale, su Instant Gaming ad un prezzo stracciato.