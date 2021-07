A smorzare i rumor che volevano NetherRealm Studio e TT Games in vendita, ci ha pensato direttamente WB Games, che ha smentito le recenti voci

Gli ultimi mesi, per quanto concerne il mercato videoludico, sono stati quasi tutti all’insegna delle acquisizioni di varie compagnie. Come dimenticare l’epocale acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft, con annessi tutti i talentuosi studi in forza al gigantesco publisher statunitense; oppure, seppur di portata minore, le recenti mosse di Sony, che hanno portato sotto l’ala del colosso nipponico studi come Housemarque e Nixxes. Ad agitare ulteriormente le acque, inoltre, ci avevano pensato anche altri rumor, secondo i quali anche NetherRealm Studio e TT Games sarebbero stati messi in vendita da WB Games, che però ha fermamente smentito tali speculazioni.

NetherRealm Studio e TT Games non sono in vendita, ribadisce WB Games

A stuzzicare la fantasia dell’utenza videoludica, ci aveva pensato poco tempo fa Jez Corden, di Windows Central, che durante il podcast Xbox Two aveva affermato come WB Games avesse messo in vendita i due team. Il tutto nasceva da alcuni documenti da lui visionati personalmente, secondo i quali gli autori di Mortal Kombat e dei titoli legati al franchise LEGO non rientrassero più nei piani strategici della compagnia.

A smorzare gli entusiasmi degli acquirenti virtuali compulsivi, però, ci ha pensato la stessa WB Games, che tramite un comunicato rilasciato a TheGames da Remi Sklar, senior vice president of global communications della compagnia, ha smentito con forza tali speculazioni. Sklar ha inoltre aggiunto come gli studi in questione continueranno a rimanere in possesso di WB Games.

“Posso confermare che NetherRealm Studios e TT Games continueranno a far parte di Warner Bros. Games, come parte del conglomerato Warner Media Discovery.”

